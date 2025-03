Le Grand Prix de Genève du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) a été décerné au documentaire égyptien, «Les Filles du Nil» de Nada Riyadh et Ayman El Amir. Il fait partie des 12 oeuvres «impactantes» récompensées samedi soir.

Les co-directrices éditoriales du FIFDH Laila Alonso Huarte et Laura Longobardi ont salué "l'engagement et le courage des cinéastes face aux nombreux défis sociaux, politiques et économiques auxquels leurs pays sont confrontés" (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le film lauréat dresse «le portrait saisissant de cinq Egyptiennes en quête d'émancipation dans une société traditionnelle et patriarcale», indique le FIFDH. Il remporte un prix doté de 10'000 francs, offert par la Ville et le Canton de Genève.

Parmi les autres récompenses décernées, le Prix Gilda Vieira de Mello a distingué «Khartoum». Ce long métrage aborde «la résistance de la société civile soudanaise dans un conflit internationalement ignoré.»

Citées dans le communiqué, les co-directrices éditoriales Laila Alonso Huarte et Laura Longobardi se sont dites «fières de constater que les films récompensés ne sont pas seulement puissants et novateurs sur le plan cinématographique, mais qu'ils méritent également d'être soutenus à l'international, au regard de l'engagement et du courage des cinéastes face aux nombreux défis sociaux, politiques et économiques auxquels leurs pays sont confrontés».