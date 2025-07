La Ville de Genève lance un service gratuit de livraison de courses à domicile pour les seniors. De juillet à octobre, les personnes de 65 ans et plus, habitant en ville, pourront bénéficier d'une livraison hebdomadaire de leurs courses effectuées sur les marchés de Rive, Champel et Plainpalais, ou dans le supermarché Migros de leur quartier.

Le poids des courses peut représenter un obstacle pour de nombreux seniors, même lorsqu'ils sont capables de se déplacer, constate la Ville de Genève (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Ce projet-pilote, mené en partenariat avec l'association Genèveroule, s'inscrit dans le cadre de la politique de la longue vie, visant à favoriser le bien-être, l'autonomie et le maintien des liens sociaux des personnes âgées, a indiqué jeudi le Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS) dans un communiqué.

«Faire ses achats dans son quartier constitue un levier essentiel de sociabilisation. Le poids des courses peut toutefois représenter un obstacle pour de nombreux seniors, même lorsqu'ils sont capables de se déplacer. En leur offrant la possibilité de se rendre au marché ou au magasin sans avoir à se préoccuper du transport des commissions, la Ville veut encourager les seniors à rester actifs, mobiles et à préserver leurs relations de proximité», écrit-elle.

Maximum de 20 kilos

Sur les marchés, les personnes intéressées déposent leurs courses auprès des commerçants partenaires et contactent par téléphone Genèveroule au 079 859 99 40 pour convenir de la livraison à domicile. Sur le marché de Rive, un stand Genèveroule prend directement en charge les achats. Dans les magasins Migros, il suffit de déposer ses courses au service client, est-il précisé.

Les livraisons sont effectuées du lundi au samedi, à vélo électrique. Les courses en provenance des marchés sont livrées au plus tard vers 13h00, tandis que celles effectuées en supermarché arrivent deux à trois heures après le dépôt au service client. Chaque livraison est limitée à un maximum de 20 kilos (deux sacs), et ce une fois par semaine.

A la fin de la période de test, un bilan sera effectué pour savoir si le dispositif est pérennisé, relève encore le DCSS.