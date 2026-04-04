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Genève Nouvelle saison de vélotours et de cours à PRO VELO

ATS

4.4.2026 - 09:31

PRO VELO Genève lance samedi une nouvelle saison des Samedis du vélo, avec des balades thématiques guidées. Les deux premières porteront sur la littérature indienne et la biodiversité urbaine de la rive gauche. Des cours de mécanique et de conduite figurent aussi au programme.

PRO VELO Genève lance une nouvelle saison des Samedis du vélo, avec des balades thématiques guidées. Des cours de mécanique et de conduite figurent aussi au programme (illustration).
PRO VELO Genève lance une nouvelle saison des Samedis du vélo, avec des balades thématiques guidées. Des cours de mécanique et de conduite figurent aussi au programme (illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.04.2026, 09:31

04.04.2026, 10:08

Deux à quatre «vélotours» encadrés par un guide spécialisé seront proposés chaque premier samedi du mois jusqu'en septembre. Il sera question de bande dessinée, de Frankenstein, de presse genevoise ou encore de mécanique et de culture du vélo. Les parcours durent environ trois heures et sont accessibles aux cyclistes occasionnels. Les visitent ont lieu par tous les temps.

Toujours dans le cadre des Samedis du vélo, PRO VELO organise à nouveau des sessions de cours de conduite cycliste, débutants à avancés, avec ou sans assistance électrique. Des cours de mécanique sont aussi prévus pour acquérir les bases pour entretenir et réparer sa monture. Un cours spécial «crevaison» aura lieu en juin.

Samedi soir. Un concert dans le Léman Express pour célébrer l’extension de l’offre

Samedi soirUn concert dans le Léman Express pour célébrer l’extension de l’offre

L'association de défense des intérêts des cyclistes fera aussi une tournée estivale dans les communes de Vernier, Lancy, Carouge et Onex. A cette occasion, elle proposera des «vélotours» spécifiques et des balades bucoliques, ainsi que des cours pour apprendre à pédaler. Toutes les activités sont gratuites, sur inscription.

www.samedisduvelo.ch

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