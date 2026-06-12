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Sommet du G7 à Evian À Genève, la contestation s’organise contre le sommet d’Evian

ATS

12.6.2026 - 20:34

Alors que les dirigeants des sept puissances du monde se retrouveront dès lundi à Evian-les-Bains, Genève devient l'épicentre de la contestation lémanique. Le contre-sommet, mené par une soixantaine d'organisations, a été lancé vendredi soir.

A Genève, le contre-sommet, organisé par une soixantaine d'organisations pour protester contre les politiques menées par les sept puissances mondiales qui se réuniront dès lundi à Evian-les-Bains (F), a été lancé vendredi soir.
A Genève, le contre-sommet, organisé par une soixantaine d'organisations pour protester contre les politiques menées par les sept puissances mondiales qui se réuniront dès lundi à Evian-les-Bains (F), a été lancé vendredi soir.
ATS

Keystone-SDA

12.06.2026, 20:34

12.06.2026, 20:36

«On est là!» a martelé Françoise Nyffeler, de la coalition No G7, galvanisant une salle du Faubourg quasiment pleine. La militante féministe est revenue sur les «très graves entraves au droit de manifester», «la propagande criminalisante des syndicats patronaux, du PLR et de l'UDC» et l'absence de soutien des magistrats de gauche, promettant que «certaines choses se régleront après.»

Genève. La coalition No G7 lance un appel pour héberger les militants

GenèveLa coalition No G7 lance un appel pour héberger les militants

Après plus six mois de travail, «ce qui compte pour le moment est de faire un contre-sommet magnifique», a-t-elle poursuivi. Dix-huit tables rondes et conférences sont au programme jusqu'à samedi soir dans différents lieux de la ville. Objectif: «construire la résistance et discuter du monde dont nous voulons». Et une grande manifestation est organisée dimanche après-midi sur la rive droite de la rade.

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