  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Quatre start-up obtiennent des soutiens financiers du FIF

ATS

13.11.2025 - 11:57

Grâce à un doublement des financements publics dédiés aux projets innovants, le Fonds cantonal pour l'innovation de la FONGIT (FIF), à Genève, peut désormais diversifier son champ d’action. De nouvelles filières thématiques ont ainsi été créées. Elles ont sélectionné les quatre premières start-up qui bénéficieront d’un prêt et d’un accompagnement spécifique.

Le Plan cantonal de l'innovation déploie ses premiers effets. Il avait été présenté en mars dernier par la conseillère d'Etat Delphine Bachmann (archives).
Le Plan cantonal de l'innovation déploie ses premiers effets. Il avait été présenté en mars dernier par la conseillère d'Etat Delphine Bachmann (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 11:57

En juin 2025, le Grand Conseil acceptait d’augmenter le budget des soutiens publics aux projets innovants. Sur la période 2025-2027, plus de 8 millions de francs viendront aider les entreprises genevoises à développer leurs idées, rappelle le Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie (DEE) jeudi dans un communiqué.

Cette dotation est au cœur du premier Plan directeur de l'innovation présenté en mars dernier. Deux nouvelles prestations de soutien à l’innovation ont ainsi pu être créées: le FIF Digital et le FIF Impact. Le premier vise à renforcer spécifiquement le développement des technologies numériques, tandis que le second accompagne des projets innovants à fort impact social.

Nouveaux instruments

Les premières start up bénéficiaires, dont trois sont actives notamment dans le domaine de l'IA, ont été sélectionnées. Ovomind reçoit ainsi un prêt de 50'000 francs du FIF Digital pour son projet de personnalisation des expériences de jeux vidéo grâce à l’analyse des émotions en temps réel.

Même attribution pour ZenOwn et son logiciel d’augmentation de la visibilité des produits dans les commerces de détail, ainsi que pour DiPriMa qui optimise la gestion des contrats pour les entreprises. Enfin NanoAid reçoit une bourse de 20'000 francs du FIF Impact pour sa solution innovante et miniaturisée de désinfection et de potabilisation de l’eau, destinée aux régions où l’accès à cette ressource essentielle demeure un défi majeur.

Accompagnement

Au-delà du financement, ces quatre jeunes pousses seront accompagnées par les équipes de la FONGIT. Elles les conseilleront et les orienteront pour développer leurs modèles d’affaires et favoriser le passage de l’idée de départ au stade de sa production industrielle.

Les comités de sélection se réunissent au moins six fois par an. Ils peuvent décider de soutenir des projets pour un montant total de 3 millions de francs annuellement, ce qui correspond à environ 36 start-up genevoises bénéficiant de différentes prestations.

«En créant un véritable fonds cantonal de soutien à l’innovation, nous renforçons la place de Genève en tant qu’incubateur international de projets innovants», commente la conseillère d’Etat en charge du DEE Delphine Bachmann, citée dans le communiqué.

«Par ailleurs, l’élargissement des champs couverts par le fonds va permettre de soutenir de nouveaux secteurs à haut potentiel et participer ainsi à la diversification du tissu économique genevois, garante de sa prospérité et de sa résilience», ajoute-t-elle.

Les plus lus

Les passagers d'un train de nuit ne se réveillent pas à destination
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Le gouvernement vaudois réexamine la question de ses déplacements
Le prince George éclipse Kate, qui se prend de sévères critiques
Le biathlon français secoué par un nouveau scandale interne !
Liaison Thonon-Lausanne: bonne nouvelle pour les frontaliers!