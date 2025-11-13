Grâce à un doublement des financements publics dédiés aux projets innovants, le Fonds cantonal pour l'innovation de la FONGIT (FIF), à Genève, peut désormais diversifier son champ d’action. De nouvelles filières thématiques ont ainsi été créées. Elles ont sélectionné les quatre premières start-up qui bénéficieront d’un prêt et d’un accompagnement spécifique.

Le Plan cantonal de l'innovation déploie ses premiers effets. Il avait été présenté en mars dernier par la conseillère d'Etat Delphine Bachmann (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

En juin 2025, le Grand Conseil acceptait d’augmenter le budget des soutiens publics aux projets innovants. Sur la période 2025-2027, plus de 8 millions de francs viendront aider les entreprises genevoises à développer leurs idées, rappelle le Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie (DEE) jeudi dans un communiqué.

Cette dotation est au cœur du premier Plan directeur de l'innovation présenté en mars dernier. Deux nouvelles prestations de soutien à l’innovation ont ainsi pu être créées: le FIF Digital et le FIF Impact. Le premier vise à renforcer spécifiquement le développement des technologies numériques, tandis que le second accompagne des projets innovants à fort impact social.

Nouveaux instruments

Les premières start up bénéficiaires, dont trois sont actives notamment dans le domaine de l'IA, ont été sélectionnées. Ovomind reçoit ainsi un prêt de 50'000 francs du FIF Digital pour son projet de personnalisation des expériences de jeux vidéo grâce à l’analyse des émotions en temps réel.

Même attribution pour ZenOwn et son logiciel d’augmentation de la visibilité des produits dans les commerces de détail, ainsi que pour DiPriMa qui optimise la gestion des contrats pour les entreprises. Enfin NanoAid reçoit une bourse de 20'000 francs du FIF Impact pour sa solution innovante et miniaturisée de désinfection et de potabilisation de l’eau, destinée aux régions où l’accès à cette ressource essentielle demeure un défi majeur.

Accompagnement

Au-delà du financement, ces quatre jeunes pousses seront accompagnées par les équipes de la FONGIT. Elles les conseilleront et les orienteront pour développer leurs modèles d’affaires et favoriser le passage de l’idée de départ au stade de sa production industrielle.

Les comités de sélection se réunissent au moins six fois par an. Ils peuvent décider de soutenir des projets pour un montant total de 3 millions de francs annuellement, ce qui correspond à environ 36 start-up genevoises bénéficiant de différentes prestations.

«En créant un véritable fonds cantonal de soutien à l’innovation, nous renforçons la place de Genève en tant qu’incubateur international de projets innovants», commente la conseillère d’Etat en charge du DEE Delphine Bachmann, citée dans le communiqué.

«Par ailleurs, l’élargissement des champs couverts par le fonds va permettre de soutenir de nouveaux secteurs à haut potentiel et participer ainsi à la diversification du tissu économique genevois, garante de sa prospérité et de sa résilience», ajoute-t-elle.