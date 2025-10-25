Dans le cadre de la remise des prix Latsis universitaires 2025 jeudi à Uni Dufour, Mary Beard donnera une conférence sur l'image que les auteurs romains donnaient de leurs empereurs. La professeure de littérature ancienne à l'Université de Cambridge propose de remettre en question ces récits.

Dans le cadre de la remise des prix Latsis universitaires 2025 jeudi à Uni Dufour, Mary Beard donnera une conférence sur l'image que les auteurs romains donnaient de leurs empereurs (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

De Tibère «l'hypocrite» à Commode «le psychopathe», en passant par Néron «le tyran», les textes anciens véhiculent une image sombre et autoritaire du pouvoir impérial, indique l'Université de Genève. Spécialiste de l'Antiquité, Mary Beard propose d'interroger ces portraits, alors que les médias modernes comparent régulièrement les dirigeants actuels à des empereurs romains.

Intitulée «Tyrans, bureaucrates et victimes. Les empereurs romains ont-ils quelque chose à nous apprendre?», la conférence sera donnée en anglais avec interprétation simultanée en français. Elle sera précédée par la remise des prix Latsis universitaires, dotés chacun de 25'000 francs, à quatre scientifiques dont les recherches se distinguent par leur excellence et leur originalité.

www.unige.ch/cite/evenements/prix-latsis-universitaires/latsis-2025