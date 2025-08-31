Les Genevois doivent dire s'ils veulent limiter les dépenses de l'Etat en cas de budget déficitaire. A la faveur de référendums, les lois visant à maîtriser les charges et les engagements sont en votation le 28 septembre. Trois initiatives populaires figurent aussi au menu dominical.

Les Genevois doivent dire s'ils veulent limiter les dépenses de l'Etat en cas de budget déficitaire

Issues du PLR, les deux modifications de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (LGAF) ont été adoptées par la majorité de droite du Grand Conseil. La gauche et les syndicats dénoncent des «lois corsets» qui s'appliqueront sur la base de l'estimation des recettes fiscales, très souvent inférieure aux comptes qui, eux, reflètent la situation financière réelle du canton.

Sur le fond, les référendaires ainsi que le MCG critiquent la limitation des charges à la hausse démographique, sauf pour les charges contraintes, et l'interdiction de créer de nouveaux postes, sauf d'enseignants. Ils relèvent que les besoins dans la santé, la justice ou encore le social augmentent plus vite que la population.

Report possible

Par leur caractère automatique, sauf en cas d'événement extraordinaire, ces lois priveraient le Parlement de faire des choix budgétaires, une de ses prérogatives. Un avis partagé par le Conseil d'Etat, qui relève que toute nouvelle prestation dans un secteur devrait être compensée par des coupes ailleurs.

Mais les partisans de ces lois – le PLR, l'UDC, Le Centre et Libertés et Justice sociale – considèrent que le canton, à l'instar de la Confédération, doit mettre un cadre légal à ses dépenses afin de préserver les prestations publiques à long terme. Et de déplorer que Genève compte trop de fonctionnaires et dépense plus par habitant que d'autres cantons.

La votation sur ces deux lois pourrait toutefois être reportée si la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice donnait raison à la gauche. Dans son recours, celle-ci considère que la mention «pour préserver les prestations publiques», qui a été ajoutée aux lois lors de leur adoption, risque d'induire les électeurs en erreur. Une décision sur la demande de suspension du scrutin devrait tomber prochainement.

Solutions concrètes

Le souverain est aussi appelé à se prononcer sur trois initiatives législatives. L'initiative «piétonne: pour un canton qui marche» demande des aménagements continus, directs et sécurisés pour les piétons sur l'ensemble du territoire afin de favoriser la marche, qui est le mode de déplacement le plus utilisé à Genève. Le coût annuel des infrastructures est estimé à 40 millions de francs.

Considérant cette initiative trop contraignante, la droite et l'exécutif préfèrent le contreprojet qui reprend le Plan cantonal d'actions pour les mobilités actives, avec un accent sur les infrastructures pour les personnes à mobilité réduite. Or les associations de défense des personnes en situation de handicap soutiennent l'initiative, car elle garantit des solutions concrètes pour toute la population.

Loyers stables

Deux autres initiatives sont en votations sans contreprojet. Issue du Groupement des coopératives d'habitation genevoises, l'initiative «Pour + de logements en coopérative» demande que 10% des logements du canton soient détenus par des coopératives sans but lucratif d'ici à 2030, contre 5% aujourd'hui. Pour les initiants, il s'agit de répondre à la crise du logement avec des loyers accessibles et stables, fondés sur les coûts et non sur un impératif de rentabilité.

Pour construire environ 12'000 logements coopératifs de plus, l'Etat élaborera un plan de développement et utilisera des outils qui existent déjà: l'achat de terrains et les droits de préemption et d'expropriation. Opposés, le PLR et l'UDC craignent un recours plus fréquent à ces droits. Or ce n'est pas l'objet de cette initiative, selon ses auteurs. Les opposants estiment aussi que cette initiative va provoquer une pénurie d'autres catégories de logements.

Quant à l'initiative de l'UDC «Oui, je protège la police qui me protège», elle vise à «remotiver» les membres des forces de l'ordre en limitant les poursuites pénales «chicanières» à leur encontre grâce à l'instauration d'une immunité relative qui serait levée par le Grand Conseil. Contrairement à l'UDC et au MCG, les opposants jugent cette proposition contraire à l'Etat de droit.