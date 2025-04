Le Conseil d'Etat et les milieux économiques genevois attendent une réaction «forte et rapide» du Conseil fédéral pour faire face à la hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump. Ils appellent à une intensification des négociations afin de garantir des relations commerciales équitables entre les deux parties.

Genève attend une réaction forte et rapide du Conseil fédéral face aux hausses des taxes douanières américaines (image d'illustration). ATS

Face aux mesures protectionnistes décidées par les Etats-Unis, le département de l’économie et de l’emploi (DEE), la FER Genève et la CCIG font front commun, indiquent-ils jeudi dans un communiqué. Ils estiment aussi qu'il est nécessaire de renforcer les relations économiques avec les autres partenaires clés, soit l'Union européenne et l'Asie.

Citée dans le communiqué, la cheffe du DEE, Delphine Bachmann estime que «l’entrée en vigueur des taxes douanières pourrait porter atteinte à notre économie». La conseillère d'Etat ajoute que «c’est aussi une opportunité pour nos entreprises d’innover et de conquérir de nouveaux marchés».

«La Suisse, très fortement tournée vers les exportations, doit pouvoir compter sur des partenaires économiques fiables et avancer avec la plus grande prévisibilité possible», relève pour sa part Ivan Slatkine, président de la FER Genève. «Nous comptons sur le Conseil fédéral pour trouver des solutions avec les Etats-Unis».

Pour Vincent Subilia, directeur général de la CCIG, «cette décision est sans fondement: la Suisse n’impose aucun droit de douane sur les produits industriels américains, et la balance commerciale, incluant les biens et services, est favorable aux Etats-Unis». Il appelle à un front commun aux niveaux genevois et fédéral pour défendre l'industrie d'exportation.