Genève : des mineures se prostituaient dans un salon de barbier

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 22.07.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VIGNE À FARINET : Le skieur suisse Loïc Meillard se rend mardi à la vigne à Farinet, la plus vite vigne cadastrée au monde. Il fait partie des nombreuses personnalités du monde sportif, artistique ou politique à se déplacer sur les hauteurs de Saillon (VS) pour y travailler les trois ceps. Ce lieu célèbre la liberté à laquelle rêvait le faux-monnayeur Joseph Samuel Farinet qui redistribuait ses pièces.

MUSIQUE : Le festival de musique Paléo démarre mardi soir à Nyon (VD) pour une 48e édition. Le groupe de musique électronique Justice, le rappeur Macklemore, la formation grunge de Skunk Anasie et les vétérans du rock Simple Minds sont notamment à l'affiche de cette première soirée. Plus de 200 concerts et spectacles sont programmés jusqu'à dimanche soir sur huit scènes. Quelque 250'000 festivaliers sont attendus.

FOOTBALL : La première demi-finale de l'Euro féminin de football se dispute mardi dès 21h00 au stade de Genève. Tenante du titre et finaliste du Mondial 2023, l'Angleterre fait figure de favorite face à l'Italie. Les «Lionesses», qui ont décroché leur billet pour le dernier carré en battant la Suède aux tirs au but après avoir été menées 2-0, restent sur un large succès 5-1 face aux Italiennes en février 2024 en match amical.

FOOTBALL : Servette lance mardi en République tchèque la saison européenne des clubs de football suisses. Le vice-champion de Suisse affronte Viktoria Plzen au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Le match retour est prévu le mercredi 30 juillet à Genève. Les Genevois avaient été éliminés par le même adversaire aux tirs au but en 8e de finale de la Conference League 2023/24.

Vu dans la presse

AGRICULTURE : L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a reporté au printemps 2026 la publication d'une étude sur l'agriculture durable menée par Agroscope, le centre de compétence de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire, rapportent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. L'étude, qui devait initialement paraître en 2025, portait sur des scénarios clés pour la mise en œuvre des objectifs climatiques du Conseil fédéral. Elle ne sera disponible qu'après la décision du gouvernement sur les points essentiels de la nouvelle politique agricole. Des organisations environnementales, notamment Greenpeace, critiquent ce report dans le journal, accusant l'OFAG de motivations politiques.

PROSTITUTION : Un réseau de prostitution de mineures a été démantelé au début mai à Genève dans un salon de barbier, relatent mardi la Tribune de Genève et 24 Heures. Cinq personnes ont été interpellées. Plusieurs mineures auraient été amenées à s'y prostituer régulièrement. L'une d'elles serait âgée de moins de 15 ans. S'il s'agit dans ce cas d'un réseau, la prostitution de mineurs de manière indépendante s'étend en Suisse romande, constate dans les journaux Pénélope Giacardy, coordinatrice de l'association genevoise Aspasie pour la défense des travailleuses et travailleurs du sexe. L'objectif pour ces jeunes est de gagner de l'argent rapidement, mais aussi, parfois, de s'émanciper de l'autorité parentale, indique un éducateur spécialisé du Service de protection des mineurs du canton de Genève.

TRANSPORT : La gratuité des transports publics à Genève pour les jeunes de moins de 25 ans et les prix réduits pour les bénéficiaires AVS/AI vont coûter davantage que les 32 millions de francs prévus, affirme mardi la RTS. Selon des sources concordantes, le coût supplémentaire se situe à mi-parcours dans une fourchette comprise entre 10 et 15 millions de francs. Mais en parallèle, la hausse de l'affluence dans les bus et les trams atteint à peine 3%. Interrogé par le média de service public, le Département cantonal de la santé et des mobilités (DSM) rejettent «les conclusions qui en sont tirées». Un bilan intermédiaire «complet et contextualisé» sera communiqué à la fin de l'été, ajoute-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000) : décès du cinéaste français Claude Sautet ("Nelly et M. Arnaud», «Un coeur en hiver», «Les choses de la vie"). Il était né en 1924.

- Il y a 70 ans (1955) : naissance de l'acteur américain Willem Dafoe ("Mississippi Burning").

Le dicton du jour

«Sainte Madeleine pluie amène. Si elle ne dure pas longtemps, elle remplit le grenier de froment».