Tabac Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique

ATS

29.8.2025 - 15:31

Les cigarettes électroniques à usage unique, aussi appelées «puffs», seront interdites à la vente à Genève. Le Grand Conseil a adopté vendredi à la quasi unanimité une loi en ce sens, en l'accompagnant d'une clause d'urgence pour une entrée en vigueur immédiate.

Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique (image d'illustration).
Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 15:31

29.08.2025, 15:34

«Ces produits, qui sont conçus pour attirer les jeunes, sont une honte», a lancé la socialiste Jennifer Conti. Tous les députés ont dénoncé les méfaits des puffs au niveau de la santé publique. Le Grand Conseil a aussi fustigé les effets catastrophiques de ces cigarettes électroniques jetables sur l'environnement.

Le Valais a déjà interdit la vente des puffs. Cette mesure a été contestée par une multinationale qui vend des cigarettes au Tribunal fédéral. Le Jura et Berne vont aussi dans la direction d'une interdiction. Une motion en ce sens a aussi été adoptée par le Parlement fédéral. Une adaptation de la loi fédérale est attendue.

