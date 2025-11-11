Genève : un célèbre portrait royal corrigé après une découverte surprenante !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

VIOLENCES : La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider lance mardi la première campagne nationale de prévention contre les violences domestiques, sexuelles et de genre. L'objectif est de sensibiliser la population et d'empêcher ces actes de violence. La campagne a été élaborée par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes en collaboration avec une large alliance regroupant la Confédération, les cantons, les communes et des organisations de la société civile.

INCENDIE : Le verdict de la restauratrice prévenue d'incendie par négligence au restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets (VD) en 2022 sera rendu mardi à 15h00 à Vevey (VD). Selon l'acte d'accusation, c'est l'empilage d'un réchaud à fondue non éteint qui a causé le sinistre. Il est reproché à la prévenue, présumée innocente, de ne pas s'être préoccupée de la formation du personnel à la manipulation de dix nouveaux réchauds. Le ministère public a requis 30 jours-amendes à 50 francs avec sursis pendant deux ans. La défense plaide, quant à elle, l'acquittement.

DROGUE : Inquiète face à l'augmentation de la consommation de cocaïne et face ses répercussions négatives sur la qualité de vie et la sécurité dans l'espace public, la municipalité de Lausanne dévoile mardi sa nouvelle stratégie pour faire face à la crise du crack. La feuille de route vise à renforcer l'accompagnement, la coordination et la sécurité. Les mesures sociosanitaires et sécuritaires qui en découlent seront également présentées.

GENÈVE : Les fonctionnaires genevois sont appelés à se mettre en grève mardi dès 13h00 afin de protester contre les «mesures d'austérité» prévues dans le projet de budget 2026. Le personnel exige l'octroi des annuités pour les quatre prochaines années, une indexation des salaires à 2,5% pour 2026, l'octroi de postes supplémentaires pour garantir la qualité du service public et le retrait du plan d'économies annoncé. Une manifestation avait déjà rassemblé un millier de personnes sur ce sujet à la fin octobre.

JOAILLERIE : Un diamant bleu vif de 9,51 carats est mis aux enchères mardi à Genève. Baptisée «Mellon Blue», cette pierre «d'une pureté exceptionnelle» est estimée entre 20 et 30 millions de dollars, selon la maison Christie's. Elle a appartenu pendant des décennies à Rachel Lambert Mellon, plus célèbre sous le nom de Bunny Mellon (1910-2014), horticultrice, philanthrope et collectionneuse d'art américaine, notamment connue pour avoir réaménagé la roseraie de la Maison-Blanche en 1961 à la demande du président John F. Kennedy.

Vu dans la presse

RADICALISATION : On assiste à un raccourcissement du temps entre le début de la radicalisation et le passage à l'acte, met en garde mardi dans 24 Heures et la Tribune de Genève Mathieu Colin, directeur scientifique de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et expert scientifique auprès du Centre d'information sur les croyances de Genève (CIC). «Dans les années 2000, il fallait en moyenne un peu plus d'un an [...] À présent [...] quelques semaines parfois suffisent», indique-t-il. Il pointe les réseaux sociaux, qui agissent comme «des accélérateurs, en mettant en contact les jeunes avec des communautés en ligne, via des plateformes de jeux vidéo ou des canaux plus cryptés comme Telegram». Et leurs algorithmes ont tendance, ajoute-t-il, à renforcer la visibilité des contenus problématiques.

FAUNE : L'Organisation pour la protection des alpages Oppal, qui aide les éleveurs en plaçant des veilleurs dans les alpages pour protéger le bétail des attaques du loup, veut miser sur l'intelligence artificielle (IA) pour créer un programme permettant de reconnaître le prédateur sur les images thermiques, rapporte mardi Le Nouvelliste. Le projet, financé par des fonds privés, a été lancé en collaboration avec l'Institut de recherche Idiap à Martigny (VS). «Le but, à terme, est que le système détecte de manière autonome la présence d'un loup, jusqu'à 300 mètres, et qu'il lance l'alerte», indique dans le journal Jérémie Moulin, directeur d'Oppal.

PEINTURE : La jeune Marie-Antoinette, future reine de France, exposée pendant près de 80 ans au musée d'art et d'histoire de Genève (MAH), était en réalité sa soeur aînée, Marie-Caroline, révèle mardi la Tribune de Genève. Le rétablissement d'identité est le travail de Marie-Eve Celio, responsable des arts graphiques au MAH, et de Catriona Seth, professeure de littérature à l'université d'Oxford. «Je trouvais que le portrait présumé de Marie-Caroline faisait plus jeune, avec des mains potelées, enfantines, et il y avait la rose qui m'intriguait», explique dans le journal Mme Celio. L'erreur date d'avant l'acquisition en 1947 par le MAH de l'oeuvre du peintre genevois Jean-Etienne Liotard.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : le Conseil fédéral prolonge les mesures de soutien aux médias face au coronavirus.

- Il y a 10 ans (2015) : décès du batteur britannique Phil Taylor, membre du groupe Motörhead.

- Il y a 25 ans (2000) : l'incendie d'un funiculaire dans un tunnel reliant la station de Kaprun au glacier de Kitzsteinhorn, dans les Alpes autrichiennes, fait 155 morts. Seules douze personnes réussissent à échapper au sinistre. Il s'agit de la pire catastrophe survenue en Autriche depuis la seconde guerre mondiale.

- Il y a 50 ans (1975) : l'Angola devient indépendant du Portugal, après quatorze ans de lutte armée. Le président de la République est l'écrivain Agostino Neto.

- Il y a 80 ans (1945) : naissance du révolutionnaire nicaraguayen Daniel Ortega. Son front sandiniste de libération nationale (FSLN) a renversé en 1979 le dictateur Anastasio Somoza Debayle. Daniel Ortega dirigea le pays de 1979 à 1990. Après avoir perdu les élections en 1990, 1996 et 2001, il a été réélu en novembre 2006 et dirige le pays depuis 2007.

Le dicton du jour

«À la Saint-Martin, l'hiver est en chemin, manchons aux bras et gants aux mains».