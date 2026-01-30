Le rythme de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le canton de Vaud est encore insuffisant, même si la baisse constatée entre 1990 et 2023 est encourageante. Il ne permettra pas d'atteindre l'objectif climat 2030 d'une baisse de 50%, mais plutôt de 30%, selon un bilan carbone portant sur l'année 2023.

Le Canton de Vaud a rendu public vendredi deux bilans carbone portant sur l'année 2023 (photo symbolique). sda

Keystone-SDA ATS

Ce bilan met en évidence une baisse des émissions territoriales, imputables au canton, de 21% par rapport à 1990 (et de 9% par rapport à 2019). Rapportées à la population, les émissions territoriales par habitant ont diminué de 45% entre 1990 et 2023, dans un contexte de croissance démographique marquée sur la même période, ont indiqué vendredi les services de la conseillère d'Etat Valérie Dittli.

«Cette dynamique de baisse qui se renforce est positive et encourageante, mais la trajectoire actuelle ne suffit pas. Une accélération du rythme de réduction est nécessaire», a déclaré la ministre devant la presse. En prolongeant de manière linéaire la tendance récente, la baisse des émissions territoriales atteindrait environ 30% en 2030, au lieu des 50% visés par les objectifs du Plan climat vaudois.

«Nous avons réalisé des progrès, mais l'atteinte de ces objectifs reste un défi. Il est plus que jamais important de continuer les efforts entrepris et de les intensifier», a insisté la cheffe du Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN).

Douze millions de tonnes

En 2023, les émissions totales imputables au canton de Vaud s'élèvent à 12 millions de tonnes de GES (14 tonnes par habitant), selon l'étude. Parmi celles-ci, les émissions territoriales, c'est-à-dire produites directement sur le territoire cantonal, représentent près de 4 millions de tonnes (4,6 tonnes par habitant), a détaillé le délégué cantonal au climat, Rémi Schweizer.

Les transports (32%) et les bâtiments (34%) concentrent les deux tiers des sources d'émissions et apparaissent comme des secteurs prioritaires pour l'action climatique, a-t-il souligné.

Parallèlement, environ deux tiers des émissions imputables au canton sont générés en dehors du territoire, notamment via la consommation, l'alimentation importée, les transports terrestres (déplacements hors canton, loisirs, vacances, etc.) ou les vols internationaux. Ces deux derniers représentent respectivement 22% et 18%, soit 40% des émissions totales. Un chiffre trop important, selon M. Schweizer.

Une limitation de ces émissions, dites extraterritoriales, apparaît également nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques à l'échelle globale, a-t-il prévenu.

Tendances sectorielles différenciées

Dans le détail, le bilan met en évidence des tendances sectorielles différenciées (1990-2003) dans les principaux secteurs d'émissions territoriales. Même si un pic d'émissions – «un plafond» – semble avoir été atteint en 2019, la dynamique actuelle reste insuffisante dans le secteur des transports (+8%). La réduction des distances parcourues, le report modal et l'électrification du parc apparaissent comme des défis majeurs, affirme M. Schweizer.

La tendance positive dans le secteur des bâtiments (-41%) s'explique par une accélération du rythme d'assainissement des bâtiments et de l'installation des chauffages bas carbone. Dans un contexte où les conditions de 2023 (hiver clément et crise énergétique) appellent à une lecture prudente, il s'agira d'accentuer et de pérenniser cette dynamique dans le cadre de la mise en œuvre de la loi vaudoise sur l'énergie récemment adoptée par le Grand Conseil, explique-t-on.

L'industrie (-18%) et l'agriculture (-17%) connaissent également des dynamiques à la baisse qu'il s'agira de renforcer d'ici 2030 pour atteindre les valeurs indicatives sectorielles visées dans ces deux secteurs, ajoute encore le délégué au climat.

Administration cantonale: légère baisse

Le Canton a de fait rendu public deux bilans carbone portant sur 2023: le bilan des GES du canton de Vaud (émissions territoriales et extraterritoriales imputables au canton) et le bilan des émissions de l'administration cantonale vaudoise (ACV).

S'agissant de cette dernière, le bilan indique qu'elle a émis environ 107'000 tonnes de GES, soit 1% par rapport aux émissions «territoires» du canton. Ces émissions incluent non seulement les émissions directes (chauffage, déplacements professionnels, etc.), mais aussi les émissions indirectes (achats, déplacements pendulaires, numérique, restauration collective).

Elles sont en légère baisse (-5%) depuis 2019. L'objectif fixé pour l'administration est d'atteindre le zéro émission nette en 2040, soit dix ans avant l'objectif de neutralité carbone pour le territoire (2050). «Nous avons un devoir d'exemplarité», a relevé Mme Dittli.