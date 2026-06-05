  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mouvements de protestation GIAP : avancées mais insuffisantes selon les syndicats

ATS

5.6.2026 - 09:10

Les négociations à Genève entre les dirigeants du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) et le personnel ont abouti à quelques avancées. Mais rien encore sur la classe salariale, ont déploré vendredi les syndicats.

Les grèves du parascolaire ont abouti à des avancées sur deux questions parmi les revendications du personnel (archives).
Les grèves du parascolaire ont abouti à des avancées sur deux questions parmi les revendications du personnel (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 09:10

Après plusieurs journées de grève, des pourparlers ont été lancés fin mai. Mardi soir, le personnel a approuvé en Assemblée générale les propositions du comité du GIAP sur le taux d'encadrement et sur l'accompagnement des enfants qui ont des besoins différenciés.

Sur la première question, le Syndicat interprofessionnel de travailleurs et de travailleurs (SIT) dénonce depuis des années l'approche de 10 enfants par éducateur calculée de manière hebdomadaire. Les variations peuvent aboutir à une affluence plus importante certains jours, rendant plus difficile de garantir la sécurité et la qualité des prestations, dit-il.

«Le GIAP a finalement lâché», explique encore le SIT. Une proposition sera soumise aux communes genevoises pour calculer ce dispositif de manière journalière. Des équipes seront renforcées.

Pour les enfants qui ont des besoins différenciés, le comité va embaucher 30 éducateurs. Des discussions vont avoir lieu avec le Département des institutions et du numérique (DIN) pour obtenir des assistants en intégration scolaire additionnels au GIAP.

Mais les mouvements de protestation vont se poursuivre à la rentrée. Le GIAP refuse de discuter d'une augmentation immédiate de la classe salariale, explique le SIT. Ni de celle du temps de travail et de l'amélioration des conditions de travail du personnel non permanent, dont le salaire horaire approche du salaire minimum et la protection est moins importante.

Les plus lus

Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti
Voici comment Terence Hill fait son grand retour en Suisse
La Broye : Plusieurs structures d’accueil et écoles font face à une série de cas de gale
Poutine attendu sur l'économie en berne à Saint-Pétersbourg
Breel Embolo enfin autorisé à entrer aux Etats-Unis !
Le nouveau «Scary Movie» veut mettre K.O. la «cancel culture»