  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Glaris Le Landammann appelle à la tolérance et à l’esprit communautaire

ATS

3.5.2026 - 10:55

La Landsgemeinde du canton de Glaris a été ouverte dimanche, comme le veut la tradition, par le discours du Landammann, le président du gouvernement cantonal. Il a appelé les personnes présentes à faire preuve de tolérance et d’un véritable esprit démocratique.

La Landsgemeinde du canton de Glaris a ouvert dimanche. (archives)
La Landsgemeinde du canton de Glaris a ouvert dimanche. (archives)
ATS

Keystone-SDA

03.05.2026, 10:55

03.05.2026, 12:24

La démocratie vit du fait d'"utiliser les droits qui y sont liés de manière responsable et consciencieuse», de prendre en compte l'opinion des minorités et d'accepter un résultat même lorsqu'il ne correspond pas à sa propre opinion, a déclaré le Landammann sortant Kaspar Becker (Le Centre). Il faut toujours veiller à «entendre et considérer non seulement les voix les plus fortes, mais aussi les plus discrètes».

Une action collective et responsable conduit à des solutions largement soutenues, a ajouté Kaspar Becker. Cela permet au canton de connaître «depuis des décennies une cohabitation réussie».

Avec la journée de la Landsgemeinde, s'est achevé le mandat de deux ans de Kaspar Becker en tant que Landammann. La Landsgemeinde a élu pour lui succéder l'actuel vice-président du gouvernement cantonal, le Landesstatthalter Markus Heer (PS). Kaspar Becker continuera à participer à la politique cantonale en tant que membre du gouvernement. La conseillère d'État Marianne Lienhard (UDC) a été nouvellement élue au poste de Landesstatthalter.

La Landsgemeinde est une assemblée citoyenne annuelle en plein air, forme ancestrale de démocratie directe suisse où les électeurs votent à main levée pour les lois, le budget et l'élection des magistrats.

Les plus lus

Alexandra Lamy: «J'ai hurlé et une voiture s'est arrêtée»
Le festival de Sion fait le bonheur de Thoune, sacré champion !
Ils voulaient «se déconnecter un peu», ils ne sont jamais repartis !
Ce village des Dolomites fait tout pour décourager les touristes
Dupont-Aignan: «Il faut se dégager le plus vite possible» de l'UE
Entre «mauvais accord» et opération militaire «impossible»