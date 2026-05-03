La Landsgemeinde glaronnaise 2026 a voté dimanche sur toute une série d’objets. Le taux d’imposition pour 2027 reste inchangé, tandis que les réductions de primes d’assurance maladie sont améliorées. En revanche, un projet de loi cantonal visant à promouvoir la construction de logements a été rejeté par les citoyens.

Abstimmung an der Landsgemeinde am Sonntag, 3. Mai 2026 in Glarus. Die Versammlung, die jedes Jahr am ersten Mai-Sonntag stattfindet, ist das oberste gesetzgebende Organ des Gebirgskantons. Sie ist eine Mischung aus Volksabstimmung und Parlament. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Vers 14 heures, le nouveau Landammann Markus Heer (PS) a souhaité bon appétit aux personnes réunies. Auparavant, pendant quatre heures, les citoyennes et citoyens glaronnais âgés de plus de 16 ans ont offert une démonstration de démocratie directe: ils ont élu, pris la parole et voté en levant leur carte de vote.

Markus Heer a été élu en début d’assemblée comme successeur de Kaspar Becker (Le Centre), dont le mandat de deux ans à la tête du gouvernement cantonal a pris fin dimanche. Jusqu’ici vice-président du gouvernement cantonal (Landesstatthalte), M. Heer est remplacé à ce poste par Marianne Lienhard (UDC).

Les finances au cœur des débats

Les objets soumis portaient principalement sur des questions financières. Malgré une situation tendue, le taux d’imposition de 58% est maintenu pour l’an prochain. En parallèle, la surtaxe sur les coûts de construction est relevée de 1,7 à 2,2%, afin de financer de grands investissements.

Dans le cadre d’un paquet d’allègement, les pendulaires ne pourront désormais déduire que jusqu’à 6000 francs de frais de transport, alors qu’aucune limite n’existait auparavant. En revanche, la Landsgemeinde a refusé de supprimer le remboursement des frais de déplacement des apprentis pour se rendre à l’école.

Les communes déjà outillées

Une proposition des Vert’libéraux visant à promouvoir la construction de logements d’utilité publique a également été rejetée. Elle prévoyait l’élaboration d’une loi en ce sens dans un délai de quatre ans. Les opposants ont estimé qu’une nouvelle loi n’était pas nécessaire, les communes disposant déjà des instruments requis, par exemple pour céder des terrains à bâtir à des acteurs d’utilité publique.

L’assemblée a aussi refusé un projet de promotion des pistes cyclables, qui prévoyait d’y consacrer au moins 10% des recettes des taxes routières. Les partisans ont averti qu’économiser sur ce projet pouvait être dangereux, tandis que les opposants ont jugé qu’en l’absence de projets concrets, la mesure n’apporterait rien. Ils ont rappelé qu’un mandat avait déjà été donné aux communes pour élaborer d’ici 2027 des plans coordonnés de pistes cyclables.

Aider à payer l’assurance maladie

Une amélioration des réductions de primes d’assurance maladie, proposée par le gouvernement et le parlement, a en revanche été acceptée. À la demande de la Confédération, les cantons doivent augmenter leur contribution à ces aides, ce qui représente huit millions de francs par an pour Glaris.

À l’avenir, aucun habitant du canton ne devra consacrer plus de 15% de son revenu disponible aux primes. De plus, la demande ne sera plus nécessaire: les personnes ayant droit à une réduction la recevront automatiquement.

Une amélioration concerne aussi les détenteurs d’animaux de rente: ils seront désormais indemnisés en cas de pertes dues à des attaques de prédateurs, même si l’attaque du loup n’est pas formellement prouvée mais jugée hautement probable. La condition reste le respect des mesures de protection des troupeaux.

Pas de limitation du temps de parole

Enfin, la Landsgemeinde devait se prononcer sur une éventuelle limitation du temps de parole à trois minutes par intervenant. Le requérant estimait qu’une telle mesure ne nuirait pas à la qualité des débats.

Le gouvernement a recommandé de rejeter cette proposition. Selon Kaspar Becker, redevenu simple membre de l’exécutif, l’essentiel n’est pas la durée des interventions, mais leur contenu. L’assemblée a suivi cet avis et rejeté la limitation du temps de parole.