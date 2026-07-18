La file de voitures à l'entrée nord du tunnel du Gothard atteignait déjà 20 kilomètres samedi matin peu après 08h00. Cela correspond à un temps d'attente de trois heures et 20 minutes, indique le TCS.

Image connue: le trafic est perturbé à l'entrée nord du tunnel du Gothard. (Photo d'archives)

Le bouchon sur l'A2 en direction du sud s'est formé entre Altdorf et Göschenen (UR). Il est recommandé aux voyageurs de contourner la zone. L'itinéraire via l'A13 et le tunnel du San Bernardino est conseillé.

L'A9 via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard ou le transport de voitures par le Lötschberg sont aussi des alternatives pour se rendre dans le Sud.

En raison des vacances d'été, des embouteillages fréquents sont à prévoir au tunnel routier du Gothard. D'autant plus que de nombreux voyageurs en provenance d'Allemagne et des Pays-Bas traversent la Suisse