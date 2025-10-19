Arrivé troisième du 1er tour, Martial Courtet s'est déclaré «extrêmement satisfait» de son résultat. Il s'est félicité d'un verdict «clair» obtenu malgré de nombreux «vents contraires» liés à l'audit qui épinglait la gestion de son département.

Martial Courtet s'est hissé à la 3e place du 1er tour. ATS

Keystone-SDA ATS

Après l'audit sur la gestion de son Département de la formation, de la culture et des sports et malgré les appels de son parti à ne pas se représenter, le ministre sortant tenait à obtenir un verdict populaire. «Cela avait du sens d'aller au bout de cette démarche», a-t-il déclaré. Durant ce premier tour, «il y a eu un message assez clair dans un contexte extrêmement défavorable. Car il y avait beaucoup de raisons de ne pas voter pour moi.»

Selon lui, le 2e tour s'annonce très ouvert. «Je n'ai pas vraiment de calculs à faire», a expliqué Martial Courtet, qui n'entend pas non plus effectuer de démarches auprès des partis.

Le ministre sortant a encore souligné qu'il n'était pas d'accord avec l'aspect de l'audit qui l'encourageait à abandonner la politique et à réorienter sa carrière professionnelle. Il s'est enfin exprimé sur le manque de cohésion au sein du Gouvernement, que relevait également l'audit. «Pour une collaboration, il faut être plusieurs», a-t-il rappelé, soulignant que beaucoup de cartes seraient redistribuées dans le nouvel exécutif.