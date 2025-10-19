  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elections jurasiennes Martial Courtet se dit «extrêmement satisfait» de son résultat

ATS

19.10.2025 - 18:03

Arrivé troisième du 1er tour, Martial Courtet s'est déclaré «extrêmement satisfait» de son résultat. Il s'est félicité d'un verdict «clair» obtenu malgré de nombreux «vents contraires» liés à l'audit qui épinglait la gestion de son département.

Martial Courtet s'est hissé à la 3e place du 1er tour.
Martial Courtet s'est hissé à la 3e place du 1er tour.
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 18:03

19.10.2025, 18:17

Après l'audit sur la gestion de son Département de la formation, de la culture et des sports et malgré les appels de son parti à ne pas se représenter, le ministre sortant tenait à obtenir un verdict populaire. «Cela avait du sens d'aller au bout de cette démarche», a-t-il déclaré. Durant ce premier tour, «il y a eu un message assez clair dans un contexte extrêmement défavorable. Car il y avait beaucoup de raisons de ne pas voter pour moi.»

Selon lui, le 2e tour s'annonce très ouvert. «Je n'ai pas vraiment de calculs à faire», a expliqué Martial Courtet, qui n'entend pas non plus effectuer de démarches auprès des partis.

1er tour. Ballotage général dans l'élection au Gouvernement jurassien

1er tourBallotage général dans l'élection au Gouvernement jurassien

Le ministre sortant a encore souligné qu'il n'était pas d'accord avec l'aspect de l'audit qui l'encourageait à abandonner la politique et à réorienter sa carrière professionnelle. Il s'est enfin exprimé sur le manque de cohésion au sein du Gouvernement, que relevait également l'audit. «Pour une collaboration, il faut être plusieurs», a-t-il rappelé, soulignant que beaucoup de cartes seraient redistribuées dans le nouvel exécutif.

Les plus lus

«La France perd une grande voix pour les droits des femmes»
Deux ans de captivité : le récit des proches des derniers otages
Les trésors des musées attisent les convoitises