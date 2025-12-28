  1. Clients Privés
Personnage «unique» Grégoire Junod salue «la vivacité d'esprit» de Daniel Brélaz

ATS

28.12.2025 - 10:53

Le syndic de Lausanne Grégoire Junod a appris avec «beaucoup de tristesse» le décès de Daniel Brélaz, son prédécesseur à la tête de la capitale vaudoise. Il a notamment salué «la vivacité d'esprit» d'un homme qui a «profondément marqué» la politique suisse et lausannoise.

Le Syndic de Lausanne Grégoire Junod prend la parole lors de son allocution lors de la célébration de l'élection a la présidence du Conseil fédéral du président de la confédération nouvellement elu Guy Parmelin, jeudi 18 décembre 2025 a l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL).
Le Syndic de Lausanne Grégoire Junod prend la parole lors de son allocution lors de la célébration de l'élection a la présidence du Conseil fédéral du président de la confédération nouvellement elu Guy Parmelin, jeudi 18 décembre 2025 a l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.12.2025, 10:53

Contacté par Keystone-ATS, Grégoire Junod salue aussi «la longévité» de celui qui a vécu une carrière politique de 43 ans, dont 26 à la Municipalité de Lausanne et quinze en tant que syndic.

Disant avoir «beaucoup appris» à ses côtés, Grégoire Junod parle d'un «précurseur» tant au niveau suisse que lausannois. L'actuel syndic relève que Daniel Brélaz a porté Lausanne dans «une époque de modernité», citant en exemple la création du métro m2 dont il est «l'un des pères».

Personnage «unique»

Grégoire Junod cite également le lancement du projet Métamorphose ou encore l'arrivée du développement durable à l'agenda politique lausannois.

Daniel Brélaz était un personnage «unique», de par son physique, son humour et «son esprit cartésien», poursuit Grégoire Junod. «Il avait un sens de l'argumentation extraordinaire», ajoute-t-il.

Le socialiste relève encore que Daniel Brélaz n'avait «pas peur des confrontations, et même qu'il aimait ça». Il précise toutefois que le géant vert était doté «d'une grande capacité de dialogue», qu'il était «toujours à la recherche de compromis.»

