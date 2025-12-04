  1. Clients Privés
Mesures d'économie Grève et manifestation des employés de la Ville de Genève

ATS

4.12.2025 - 15:04

Les employés de la Ville de Genève étaient en grève jeudi pour dénoncer les mesures d'économies prévues dans le cadre du projet de budget 2026 qui sera débattu par le délibératif samedi. Ils étaient un millier à manifester en milieu de journée.

ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 15:04

04.12.2025, 15:06

Un premier piquet de grève au dépôt du service Voirie-Ville propre à 05h30 a lancé le mouvement. Celui-ci a été suivi dans de nombreux services municipaux, comme les espaces verts, la petite enfance, les bibliothèques, les piscines, les musées, l'unité des marchés ou encore le service social. En cause: une dégradation des conditions de travail et de salaires du personnel.

Appuyés par les syndicats, interprofessionnel de travailleurs (SIT) et des services publics (SSP), les employés exigent l'application intégrale des mécanismes salariaux et l'abandon du gel des postes vacants afin de permettre le bon fonctionnement du service public. Ils demandent aussi d'abandonner les coupes dans les départements et les subventions, notamment des institutions culturelles.

7ème jour de colère. Nouvelle journée de grève pour la fonction publique vaudoise

7ème jour de colèreNouvelle journée de grève pour la fonction publique vaudoise

