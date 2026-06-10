  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Léman Express impacté Grève SNCF et G7 désorganisent les liaisons Genève–France

ATS

10.6.2026 - 11:15

La grève des cheminots en France perturbe aussi le trafic ferroviaire en Suisse. Deux TGV entre Genève et Paris sont supprimés mercredi. Dès jeudi, les restrictions liées au sommet du G7 à Évian viendront s’ajouter aux perturbations déjà en cours.

Les liaisons TGV entre Genève et Paris sont directement touchées. Le train au départ de Paris vers midi mercredi à destination de Genève est supprimé mercredi, tout comme celui quittant Genève en fin d'après-midi pour Paris (image d'illustration).
Les liaisons TGV entre Genève et Paris sont directement touchées. Le train au départ de Paris vers midi mercredi à destination de Genève est supprimé mercredi, tout comme celui quittant Genève en fin d'après-midi pour Paris (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.06.2026, 11:15

Le mouvement social annoncé en France réduit fortement l’offre ferroviaire. Selon les prévisions, environ deux TGV sur trois circuleront et un Intercités sur deux sera assuré, tandis que le trafic régional est jugé «fortement perturbé».

Les liaisons TGV entre Genève et Paris sont directement touchées. Le train au départ de Paris vers midi mercredi à destination de Genève est supprimé mercredi, tout comme celui quittant Genève en fin d'après-midi pour Paris.

Le Léman Express également impacté

Le Léman Express est également impacté, avec un trafic restreint en France mercredi jusqu’à minuit, indiquent les CFF. Les voyageurs sont invités à consulter les sites et applications des CFF et de la SNCF pour vérifier leurs correspondances.

Dès jeudi, de nouvelles perturbations liées au sommet du G7 à Évian s’ajouteront. Entre le 10 juin et le 18 juin , les circulations du Léman Express et des TER seront interrompues entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains, avec des autocars mis en place en remplacement.

Là encore, les CFF recommandent de consulter l'horaire en ligne avant chaque voyage tandis que les autorités genevoises pourraient annoncer de nouvelles mesures au fil des événements, a encore précisé mercredi Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF à Keystone-ATS.

Sommet du G7. 25 passages frontaliers fermés dès jeudi après-midi à Genève

Sommet du G725 passages frontaliers fermés dès jeudi après-midi à Genève

Les plus lus

«Je pense que j'ai été utilisée comme un objet sexuel par destination»
Des grêlons gros comme des abricots s'abattent sur le Tessin
Trump, milliardaires et purge interne: le séisme qui secoue CBS
Attention à cette arnaque à la vignette autoroutière
La cagnotte de 161,7 millions est tombée à l’Euro Millions
La Maison Blanche justifie l'exclusion de l’arbitre somalien