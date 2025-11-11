  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chorale des marmottes Grand Conseil valaisan : l'étude du budget 2026 démarre

ATS

11.11.2025 - 10:19

Les députés du Grand Conseil valaisan ont entamé mardi l'étude du budget 2026 par la traditionnelle entrée en matière. Une heure de prises de position qui a donné la couleur de la suite des débats.

La conseillère d'Etat Franziska Biner a dû puiser dans les réserves pour présenter un budget légèrement bénéficiaire (photo d'archives).
La conseillère d'Etat Franziska Biner a dû puiser dans les réserves pour présenter un budget légèrement bénéficiaire (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 10:19

11.11.2025, 11:03

Le budget 2026 de l'Etat du Valais présente un excédent de recettes de 0,1 million de francs et de financement de 0,5 million de francs. Ce budget découle notamment de l'utilisation des fonds et des réserves de l'Etat du Valais pour 126,5 millions de francs. Sinon il aurait été déficitaire. Le budget respecte le double frein à l'endettement.

«Nous vivons au-dessus de nos moyens», a résumé la cheffe du groupe PLR, Sonia Tauss-Cornut. Pour Nathan Bender (Le Centre du Valais romand), «les réserves sont grignotées et les risques comptables augmentent. Priorisons les meilleurs ratios entre coûts et bénéfices.»

Le budget atteint 4,77 milliards de francs, en hausse de 4,7% par rapport au précédent. Cette situation s’explique notamment par la création de 96 postes de travail supplémentaires, dont 43 sont totalement autofinancés. Le PLR va déposer un amendement pour réduire de 20 EPT le nombre de postes prévus pour 2026.

La chorale des marmottes

En la matière, «nous attendons une priorisation du gouvernement, afin de réaffecter nos ressources», a souligné Grégory Logean (UDC du Valais romand). Tout comme son collègue du Haut-Valais Christian Gasser, le député d'Hérémence a appelé à ajouter 3 millions de francs pour l'entretien des routes cantonales au budget 2026.

«Cette année, je ne veux plus participer à la chorale des marmottes qui dit oui à tout», a souligné pour sa part le chef du groupe du Centre du Haut-Valais, Aron Pfammatter, en songeant à la création de postes prévus pour l'an prochain.

Le volume des recettes estimées pour la période 2025-2028 des impôts sur les personnes physiques et morales et sur les gains immobiliers a été réévalué à la hausse pour ce budget 2026 (+98 millions). Le niveau des investissements se monte à 529 millions de francs brut.

«Une distorsion de la concurrence»

Ce budget tient compte d’un versement de 54 millions de francs de la part de la Banque nationale suisse (BNS) et d'une indexation des salaires des enseignants, des fonctionnaires de l’Etat et du personnel des institutions paraétatiques à hauteur de 0,6%. «Une distorsion de la concurrence par rapport au secteur privé», critique Sonia Tauss-Cornut (PLR).

De leur côté, les Verts vont déposer deux amendements en faveur de la prévention et l'adaptation aux changements climatiques sous forme de soutiens ciblés aux communes et aux PME du canton pour un montant total de 700'000 francs. Les écologistes déposeront un amendement supplémentaire de 750'000 francs en faveur des aides aux bergers, un montant accepté par le Parlement en 2025, mais qui ne figure pas dans le budget 2026.

Le PS prêt à refuser le budget

Le PS va pour sa part demander 5 millions de francs pour l'indemnisation des sinistrés de Sous-Géronde à Sierre en lien avec les intempéries de 2024 et des moyens supplémentaires pour la lutte contre les violences conjugales et pour les tribunaux. «Notre groupe se garde le droit de refuser le budget s'il ne s'améliore pas d'ici au 19 décembre», a conclu sa cheffe de groupe, Sarah Constantin.

Dans sa prise de parole, la grande argentière cantonale Franziska Biner a souligné que plusieurs crédits supplémentaires sont prévus au niveau du budget: 11 millions pour Blatten, 22 millions pour les conséquences des intempéries du 17 avril dernier et 20,7 millions pour le secteur de la santé. Ces crédits n'auront pas d'incidence sur le budget grâce à l'utilisation de divers fonds, a-t-elle relevé.

Le vote final sur le budget aura lieu lors de la session de décembre. Quelque 170 propositions du Parlement seront traitées.

Les plus lus

«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
Moscou dénonce un complot visant à détourner un avion de chasse
Un animal effrayant découvert en Australie
«Cela a ruiné ma vie» – Paris Jackson révèle souffrir d'une perforation de la cloison nasale
Cadavre coupé en deux : il s’agit du corps d’un habitant de Sainte-Croix...
Une figure éminente du cinéma a rendu son dernier souffle