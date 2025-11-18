Au Grand Conseil, la gauche de l'hémicycle a apporté son soutien «total» aux employés et employées de la fonction publique. Elle a vivement critiqué la politique d'austérité du gouvernement et promis de réagir lors du débat sur le budget 2026 de l'Etat.

Les députés de la gauche du Grand Conseil vaudois ont dit leur soutien aux grévistes et à la fonction publique (image prétexte). ATS

Le PS, les Vert-e-s et Ensemble à Gauche & POP (EP) se sont exprimés tour à tour lors d'une prise de position, mardi en début de séance.

Le chef du groupe socialiste Sébastien Cala a qualifié cette journée de grève et de mobilisation comme «un moment-charnière pour l'avenir de notre canton». «Alors que le Conseil d'Etat s'attaque au bien commun, la fonction publique se lève contre l'austérité budgétaire», a-t-il dit. «Un Etat efficient n'est pas un Etat minimal. Le Conseil d'Etat frappe durement sans boussole et sans argument», a-t-il critiqué.

Le député vert Yannick Maury a enchaîné en rappelant que «ce n'était pas la faute» des employés et employées du public et du parapublic si la situation s'était dégradée. L'écologiste a dénoncé les mesures «socialement injustes» du gouvernement. Le député de la Côte a invité le Conseil d'Etat à voir dans cette journée de mobilisation «une alerte citoyenne plutôt qu'une seule défense corporatiste».

L'élue de la gauche radicale Mathilde Marendaz s'est jointe à ces prises de parole. «Le Conseil d'Etat a décidé d'assommer la population vaudoise. Il l'escroque en n'octroyant des avantages qu'aux riches et super-riches», a-t-elle lancé. «Le gouvernement détruit ainsi le tissu social». La députée EP a plaidé pour un service public «fort, accessible et abordable».