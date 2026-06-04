La chanteuse de yodel Nadja Räss remporte le Grand Prix suisse de musique 2026, doté de 100'000 francs. Dix autres lauréats ont également été distingués, parmi lesquels deux Romands: la Genevoise Flèche Love et le Neuchâtelois Louis Schild.

Nadja Räss lors de l'inscription du yodel au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre dernier. La chanteuse schwyzoise a été distinguée jeudi par le Grand Prix suisse de musique 2026. (archives) ATS

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Nadja Räss, une Schwyzoise de 47 ans, est considérée comme «l’une des voix les plus importantes de la culture helvétique du yodel», indique l’Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué jeudi. Elle est la première représentante de la musique populaire suisse à recevoir une telle distinction.

Egalement médiatrice culturelle, Nadja Räss a contribué à l’inscription du yodel sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, en décembre dernier, souligne le jury. Celui-ci était présidé cette année par le musicien et journaliste tessinois Gian-Andrea Costa.

Sept autres lauréats ont reçu un Prix suisse de musique, dont deux Romands. Parmi les trois acteurs culturels récompensés par des prix spéciaux de musique, aucun projet francophone n'a été retenu cette année.