  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Deux Romands distingués Grand Prix suisse de musique : la chanteuse de yodel Nadja Räss couronnée

ATS

4.6.2026 - 11:02

La chanteuse de yodel Nadja Räss remporte le Grand Prix suisse de musique 2026, doté de 100'000 francs. Dix autres lauréats ont également été distingués, parmi lesquels deux Romands: la Genevoise Flèche Love et le Neuchâtelois Louis Schild.

Nadja Räss lors de l'inscription du yodel au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre dernier. La chanteuse schwyzoise a été distinguée jeudi par le Grand Prix suisse de musique 2026. (archives)
Nadja Räss lors de l'inscription du yodel au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre dernier. La chanteuse schwyzoise a été distinguée jeudi par le Grand Prix suisse de musique 2026. (archives)
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 11:02

04.06.2026, 11:15

Nadja Räss, une Schwyzoise de 47 ans, est considérée comme «l’une des voix les plus importantes de la culture helvétique du yodel», indique l’Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué jeudi. Elle est la première représentante de la musique populaire suisse à recevoir une telle distinction.

Egalement médiatrice culturelle, Nadja Räss a contribué à l’inscription du yodel sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, en décembre dernier, souligne le jury. Celui-ci était présidé cette année par le musicien et journaliste tessinois Gian-Andrea Costa.

Musique. Aya Nakamura, la «queen», fait trembler le Stade de France trois nuits de suite

MusiqueAya Nakamura, la «queen», fait trembler le Stade de France trois nuits de suite

Sept autres lauréats ont reçu un Prix suisse de musique, dont deux Romands. Parmi les trois acteurs culturels récompensés par des prix spéciaux de musique, aucun projet francophone n'a été retenu cette année.

Les plus lus

Armée : les Franco-Suisses ne pourront plus échapper au service militaire
Comment Donald Trump s'enrichit avec les actions Dell
L’arbitre suisse qui fait l’unanimité avant le Mondial
Marjane Satrapi, autrice de «Persepolis», est décédée à 56 ans
Le Congrès ordonne à Trump de mettre fin au conflit avec l'Iran
Miracle sur l'Everest : un guide népalais retrouvé vivant six jours après sa disparition