Les organisateurs de la 77e Fête fédérale de gymnastique ont affiché un large sourire dimanche à l'heure de tirer un premier bilan de la manifestation. Avec ses 65'000 gymnastes de tout le pays, elle a permis un renforcement de la cohésion nationale, ont-ils souligné.

Les organisateurs de la Fête fédérale de gymnastique ont tiré un bilan réjouissant de la manifestation en amont de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée dimanche. sda

Keystone-SDA ATS

Au terme de semaines d'une «folle intensité», cet événement, «quelque peu anachronique dans une société individualiste», a permis de «réunir énormément de monde sans tension, sans problème de sécurité, dans le plaisir du vivre ensemble», a déclaré Cédric Bovay, président du Comité d'organisation. Il s'exprimait devant la presse, peu avant la cérémonie de clôture au stade de la Pontaise.

«Le fondement même de cette fête est l'échange entre les régions linguistiques, entre les différentes cultures. Pour les jeunes, découvrir différentes régions du pays au travers de la gymnastique aide énormément à la compréhension», s'est-il réjoui.

Citant quelques chiffres, M. Bovay a évoqué une participation féminine de 59%. Plus de 68'000 nuitées ont été délivrées: «l'offre a même dû être développée pour que tout le monde puisse profiter de la fête», a-t-il rapporté.

Volontariat pas en crise

Question bénévolat, plus de 5300 juges et 4500 volontaires se sont inscrits. «Pour un 'one shot', c'est phénoménal», a-t-il estimé. «On ne peut pas dire que le volontariat est en crise», a abondé Gaël Lasserre, directeur de l'événement. Ce dernier a également relevé que pour la première fois, la fête avait été documentée en trois langues.

Question durabilité, la FFG n'avait aucun parking officiel et a parié sur les transports publics gratuits pour les gymnastes. Pour éviter le gaspillage, il n'y a pas non plus eu de tenue officielle: les gymnastes ont porté leurs propres textiles, a souligné le responsable.

Fabio Corti président central de la Fédération suisse de gymnastique, a remercié «tous les 4500 bénévoles et 5300 juges qui ont œuvré pendant huit jours pour gérer la manifestation de la meilleure façon possible». Il a également salué l'engagement de Lausanne, «une ville en avance dans le domaine de la promotion du sport».

Energie positive

Emilie Moeschler, municipale lausannoise en charge des sports, a salué un «travail titanesque qui s’est déroulé sans incident majeur. Nous avons voulu une grande manifestation: on peut déjà dire que c’est une réussite, avec une énergie très positive dans les rues».

La manifestation a également eu des retombées sur l’économie locale, qui seront estimées plus tard, a déclaré l'élue. Elle a également fait état d'un «retour très positif des Lausannois», dont beaucoup ont été impressionnés par la ferveur des groupes gymniques alémaniques.

Concernant l'accent mis sur les transports publics, la Ville souhaite être «un incubateur à expérience en matière de durabilité». Elle a d'ailleurs présenté ses mesures aux fédérations sportives internationales.

ADN de la Suisse

Avec l'organisation d'une fête en plein centre-ville, cette manifestation a constitué «un laboratoire extraordinaire faisant coexister gymnastique et population», a poursuivi la présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier, en charge des sports.

Et de souligner que «la gymnastique est dans l’ADN de la Suisse. Dans le canton, 290 communes sur 300 ont des gymnastes; cela fait partie de la vie en société».

La FFG participe de plus au rayonnement national et international de la ville, a ajouté la conseillère d'Etat. «On ne souligne jamais assez l’importance des 58 fédérations sportives internationales, installées à Lausanne. Il s'agit d'un axe que nous souhaitons développer ces prochaines années.»

La ministre en charge du sport a également rappelé que le Grand Conseil vient d'adopter un projet ambitieux pour le sport en doublant tout récemment par huit les investissements dans le domaine, aussi bien pour le sport d'élite que populaire.

Présent à la fête de clôture, le conseiller fédéral Guy Parmelin, «régional de l'étape», s'est réjoui d'une «manifestation qui a réuni beaucoup de personnes de tout âge et de tous horizons, une des caractéristiques de notre pays».