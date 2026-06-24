La réforme du statut du personnel du Grand Théâtre de Genève va se poursuivre malgré l'absence d'accord après deux ans de dialogue avec les partenaires sociaux et les employés. Une résolution est relayée au Conseil municipal pour consultation, ont annoncé mercredi la Ville de Genève et la Fondation du Grand Théâtre de Genève (FGTG).

Plus de 20 réunions de négociations n'auront pas permis de trouver un consensus, déplorent les deux institutions malgré les garanties apportées. Elles ajoutent que les partenaires sociaux sont opposés au principe même de la réforme, alors que le projet, selon elles, a pu être amélioré grâce aux pourparlers et à plus d'une centaine de séances de travail.

Au centre des changements, le dispositif prévoit le passage à un employeur unique pour corriger les inégalités entre les différents statuts du personnel, approuvé par le Grand Conseil dans le statut de la FGTG. La Ville de Genève s'est engagée à financer les coûts de la réforme pour appliquer sa grille salariale à l'ensemble des collaborateurs fixes, généraliser les annuités, indexer les salaires ou encore lancer un catalogue de fonctions-types pour la Fondation.

Elle va aussi garantir le maintien des conditions salariales des employés actuels de la Ville de Genève, la revalorisation de celles des collaborateurs de la FGTG et l'amélioration de celles des travailleurs temporaires, de même que le renforcement des prestations sociales et de la protection de la santé. La réforme est notamment indispensable pour l'entrée en matière financière du Canton, affirment également les deux institutions.

Le dialogue va toutefois se poursuivre avec le personnel. Il faut notamment établir des règlements pour accompagner l'entrée en vigueur du nouveau statut prévue au début de 2028, aussi selon la Ville de Genève et la FGTG.