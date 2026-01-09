Fleurs, bougies et condoléances dans une atmosphère de tristesse: Crans-Montana porte lourdement le poids de la tragédie du jour de l'An, qui a fait 40 morts et 116 blessés, en cette journée de deuil national. De nombreuses personnes, certaines en larmes, se sont rassemblées vendredi devant le lieu du drame.

Deuil à Crans-Montana Devant le bar sinistré, des habitants déposent fleurs et bougies en hommage aux victimes. Photo: KEYSTONE Des plaques arborant les drapeaux des pays d'origine des victimes ont été déposées devant l'établissement. Photo: KEYSTONE Au centre de congrès de Crans-Montana, les drapeaux suisse et valaisan sont tous deux ornés d'un ruban noir de deuil. Photo: Petar Marjanović / blue News

Keystone-SDA ATS

Dans le funiculaire qui relie Sierre à Crans-Montana, des chants religieux retentissent. Des skieurs sont également du voyage. Beaucoup de gens portent des bouquets de fleurs. L'ambiance est lourde, constate Keystone-ATS sur place.

A Crans-Montana même, vers midi, la place devant «Le Constellation», le bar où s'est produit le tragique incendie, s'est remplie de personnes de tout âge. Sous les flocons de neige, elles s'embrassent, tentent de se réconforter, déposent des fleurs, signent le livre de condoléances qui se trouve dans l'igloo. Une vingtaine de policiers sécurisent les lieux.

Les équipes de tournage de différents pays sont aussi présentes. On entend des bribes de conversation entre journalistes en français, italien, anglais et allemand.