Incendie de Crans-Montana En ce jour de deuil national, l’émotion est grande sur le lieu du drame

ATS

9.1.2026 - 12:54

Fleurs, bougies et condoléances dans une atmosphère de tristesse: Crans-Montana porte lourdement le poids de la tragédie du jour de l'An, qui a fait 40 morts et 116 blessés, en cette journée de deuil national. De nombreuses personnes, certaines en larmes, se sont rassemblées vendredi devant le lieu du drame.

Keystone-SDA

09.01.2026, 12:54

09.01.2026, 12:59

Dans le funiculaire qui relie Sierre à Crans-Montana, des chants religieux retentissent. Des skieurs sont également du voyage. Beaucoup de gens portent des bouquets de fleurs. L'ambiance est lourde, constate Keystone-ATS sur place.

Cérémonie d’hommage. Guy Parmelin et Mathias Reynard seront les seuls responsables politiques à prendre la parole

Cérémonie d’hommageGuy Parmelin et Mathias Reynard seront les seuls responsables politiques à prendre la parole

A Crans-Montana même, vers midi, la place devant «Le Constellation», le bar où s'est produit le tragique incendie, s'est remplie de personnes de tout âge. Sous les flocons de neige, elles s'embrassent, tentent de se réconforter, déposent des fleurs, signent le livre de condoléances qui se trouve dans l'igloo. Une vingtaine de policiers sécurisent les lieux.

Les équipes de tournage de différents pays sont aussi présentes. On entend des bribes de conversation entre journalistes en français, italien, anglais et allemand.

