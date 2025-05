Une émanation d'acide a touché mardi les Ateliers St-Hubert à Granges (VS). Pas moins de 64 personnes ont été évacuées et 18 ont été conduites à l'hôpital pour des contrôles. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cet événement.

La Police cantonale valaisanne est intervenue mardi matin à Granges en raison d'une émanation d'acide (image prétexte). ATS

Keystone-SDA, ats ATS

«Peu avant 08h00, une émanation d'acide s'échappait d'une installation technique dans les Ateliers St-Hubert à Granges», a indiqué la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Cette dernière ainsi que la police régionale des villes du centre, les Centres de Secours Incendie Région Sierre et de Crans Montana, trois ambulances et un médecin ont pris part à l'opération.

La Fondation Saint-Hubert est une institution sociale visant à offrir un cadre professionnel et éducatif adapté à des adultes touchés par un handicap de degré léger à moyen sur l'ensemble du Valais romand. Les ateliers dont elle dispose à Granges sont «essentiellement actifs dans la production de pièces et d'ensembles mécaniques», indique l'institution sur son site internet.