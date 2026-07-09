Une opération policière «de très grande envergure» s'est déroulée cette semaine dans plusieurs quartiers de Grenoble et Echirolles, en France, conduisant à «près d'une centaine d'interpellations», pour la plupart liées au trafic de stupéfiants, ont indiqué les pouvoirs publics.

Outre de nombreux policiers, dont des renforts de CRS, des agents de plusieurs services de l'Etat ont participé à ces actions simultanées entre lundi et jeudi, a indiqué la préfète de l'Isère Catherine Séguin. Sept quartiers différents connus pour abriter des points de vente de drogue ont été visés par les opérations en l'espace de 4 jours, selon un graphique diffusé par la police.

Jeudi, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait annoncé l'interpellation de huit personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de trafiquants de drogue et pour certaines d'actes de barbarie, ainsi qu'une trentaine d'autres interpellations dans le cadre de cette opération.

Guerre de territoire

Celle-ci a également permis d'effectuer des contrôles d'établissements et d'appartements dont certains étaient squattés par des trafiquants, mais aussi le retrait de «30 à 50 M3 d'encombrants» divers et 32 «voitures-ventouses» stratégiquement disposées près des lieux de vente de drogue pour gêner l'action des policiers, ou encore l'effacement de «100 m2 de tags» faisant la promotion des produits vendus ou d'offres d'emploi, a indiqué de son côté Jérôme Chappa, directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère.

Grenoble et sa banlieue sont le théâtre depuis la fin 2025 d'une guerre de territoires entre trafiquants de drogue, qui ont fait dix morts entre décembre et janvier.

Les violences s'accompagnent souvent d'actes d'intimidation, avec notamment des vidéos montrant les exactions diffusées sur Internet.