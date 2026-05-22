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Politique La Tessinoise Greta Gysin élue présidente du groupe des Vert-e-s

ATS

22.5.2026 - 14:42

La conseillère nationale tessinoise Greta Gysin est la nouvelle présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s. Seule candidate en lice, elle a été élue vendredi à l'unanimité pour succéder à la Bernoise Aline Trede.

Avec l'élection de la Tessinoise Greta Gysin (à droite) à la tête du groupe parlementaire des Vert-e-s, le parti est désormais dirigé par deux femmes latines. La Genevoise Lisa Mazzone (à gauche) est la présidente du parti au niveau national.
Avec l'élection de la Tessinoise Greta Gysin (à droite) à la tête du groupe parlementaire des Vert-e-s, le parti est désormais dirigé par deux femmes latines. La Genevoise Lisa Mazzone (à gauche) est la présidente du parti au niveau national.
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 14:42

22.05.2026, 14:45

Devant les médias, la Tessinoise de 42 ans s'est réjouie de collaborer avec les autres membres de la direction du parti. Les deux postes de présidence au sein des Vert-e-s sont désormais occupées par des femmes latines. La Genevoise Lisa Mazzone est la présidente du parti au niveau national.

Greta Gysin a en ligne de mire les élections fédérales 2027 ainsi que l'objectif d'obtenir un siège écologiste au Conseil fédéral. «Nous y avons droit arithmétiquement.»

Nucléaire et Mercosur à la session d'été

Parmi les dossiers parlementaires, elle a mentionné l'initiative populaire rouvrant la porte au nucléaire ainsi que l'accord avec le Mercosur. Les deux thématiques seront traitées à la session d'été.

Plus largement, ses priorités sont la politique climatique et l'égalité des genres, notamment salariale. La collaboration avec l'UE est aussi importante pour elle.

Elle a rejeté une «trumpisation» de la politique suisse, faisant référence à la volonté des commissions des institutions politiques des deux Chambres d'ancrer le paquet d'accords Suisse-UE dans la Constitution fédérale via une disposition transitoire. Cette décision implique un vote à la double majorité du peuple et des cantons.

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Elle viole les compétences des différentes commissions parlementaires puisque le dossier revient à la commission de politique extérieure, selon Mme Gysin. De plus, la méthode va à l'encontre de la Constitution et des principes démocratiques. La Tessinoise a trouvé important de protéger les institutions et la démocratie.

Première écologiste tessinoise à Berne

Greta Gysin a été élue au Conseil national en 2019, devenant ainsi la première écologiste tessinoise à la Chambre du peuple. Depuis 2020, elle est également vice-présidente du parti suisse.

Mme Gysin est membre de la commission des institutions politiques, qu'elle a présidée de 2023 à 2025. Elle a débuté sa carrière politique au Tessin, où elle a fondé les Jeunes Vert-e-s en 2009 et siégé au Grand Conseil de 2007 à 2015.

Aline Trede a quitté son poste après avoir été élue au gouvernement cantonal bernois en mars dernier.

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