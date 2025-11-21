  1. Clients Privés
Cas à Wil Grippe aviaire : les mesures préventives désormais appliquées à toute la Suisse

ATS

21.11.2025 - 20:12

La Suisse étend ses mesures de lutte préventive contre la grippe aviaire à l’ensemble du territoire suisse. Cette décision fait suite à la détection vendredi du virus chez des canards et un cygne dans l’étang municipal de Wil.

Le virus de la grippe aviaire circule intensément en Europe (image symbolique).
Le virus de la grippe aviaire circule intensément en Europe (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

21.11.2025, 20:12

21.11.2025, 20:18

Contrairement aux cas précédents, les animaux touchés ne sont cette fois-ci pas des oiseaux de passage, mais sont présents en permanence dans cet étang, indique vendredi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Cette situation survient à un moment où le virus circule intensément en Europe.

La région d’observation est donc désormais étendue à l’ensemble du territoire et des exigences de protection uniformes s’appliquent à tous les détenteurs de volailles en Suisse. L’objectif est d’éviter tout contact entre les oiseaux sauvages et les volailles domestiques, afin de réduire le risque d’introduction du virus dans les élevages.

