Grippe et Covid L'OFSP recommande les vaccins aux personnes à risque

ATS

16.10.2025 - 11:36

Les groupes à risque devraient se faire vacciner contre les maladies respiratoires comme la grippe, le Covid et le virus respiratoire syncytial, recommande l’Office fédéral de la santé publique. Une semaine nationale de vaccination est prévue du 10 au 15 novembre.

Berne appelle les personnes à risque à se faire vacciner contre la grippe et le Covid. (archives)
Berne appelle les personnes à risque à se faire vacciner contre la grippe et le Covid. (archives)
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 11:36

16.10.2025, 11:59

La grippe, le Covid-19 et les maladies provoquées par le virus respiratoire syncytial débutent souvent par des symptômes semblables à un rhume, écrit l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) jeudi. Mais ces infections peuvent évoluer vers des formes graves. Les personnes à risque sont donc invitées à se faire vacciner.

Symptômes, propagation.... Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir

Symptômes, propagation...Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir

Concernant la grippe, cela concerne les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques ainsi que les enfants prématurés âgés de 6 mois à 2 ans. La vaccination devrait être réalisée avant le début de la saison grippale, généralement à la mi-décembre.

Accent sur la prévention

Le coronavirus peut toujours entraîner des formes sévères, même chez des personnes déjà infectées plusieurs fois. C’est pourquoi l’OFSP recommande un rappel vaccinal aux personnes présentant un risque de complications: les seniors, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies préexistantes ou porteuses de trisomie 21.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) peut provoquer des maladies graves chez les nouveau-nés et les nourrissons. L’OFSP propose à la mère une vaccination durant la grossesse ou après la naissance des enfants. Cette vaccination est également conseillée aux plus de 75 ans ainsi qu’aux personnes de plus de 60 ans souffrant de maladies chroniques ou d’un système immunitaire affaibli.

Une semaine nationale de vaccination remplace cette année la journée nationale de la vaccination contre la grippe. Les conseils et vaccinations seront proposés dans les cabinets médicaux et pharmacies participantes.

