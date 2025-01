Le Tribunal administratif fédéral admet le recours de Südostschweiz Radio contre l'octroi de la concession radio pour la zone «Sud-est Suisse - Glaris» à Radio Alpin Grischa. Cette dernière ne remplissant pas les conditions, la concession reste entre les mains de Südostschweiz Radio jusqu'en 2034.

Südostschweiz Radio va continuer à diffuser ses émissions depuis son studio de Coire (archives). ATS

Keystone-SDA, aula, ats ATS

A la suite de la mise au concours de 38 concessions radio et télévision pour les années 2025 à 2034, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a choisi en janvier 2024 Radio Alpin Grischa, alors en constitution, pour la zone «Sud-est Suisse - Glaris». Cette concession couvre les cantons des Grisons et de Glaris ainsi qu'une partie de Saint-Gall (Sarganserland et Werdenberg).

Titulaire jusque-là, Südostschweiz Radio a fait recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Dans un arrêt publié jeudi, cette instance constate que Radio Alpin Grischa aurait dû être exclue de la procédure car elle ne respecte pas les conditions d'octroi.

Conditions de travail garanties

En effet, rappellent les juges de Saint-Gall, une concession ne peut être accordée que si le candidat garantit qu'il respectera les conditions de travail usuelles dans la branche et les obligations prévues. Ainsi, la concession prévoit que le programme doit être conçu en majeure partie par du personnel formé et qualifié afin de se conformer aux exigences d'un journalisme de qualité.

En l'espèce, il est admis par les parties que la candidature de Radio Alpin Grischa ne respectait pas le taux minimum entre programmateurs formés et en formation. Le recours de Südostschweiz Radio est admis et cette chaîne conserve la concession jusqu'en 2034.

«Arrêt scandaleux»

Dans un communiqué, Stefan Bühler et Roger Schawinski parlent d'un «arrêt scandaleux». Les initiants de Radio Alpin Grischa rappellent que leur candidature avait obtenu davantage de points que leur concurrente lors de l'évaluation. Ainsi, le projet offrait une plus grande diversité au niveau de l'offre et des opinions.

Mais le Tribunal administratif fédéral s'est concentré sur le fait que leur équipe comptait un volontaire de plus que ce qui était prescrit. Pourtant, Radio Alpin Grischa s'était engagée ensuite à corriger ce point. La décision du Tribunal administratif fédéral aboutit à «bétonner pour de nombreuses années encore le paysage médiatique» dans la région concernée, conclut le communiqué.

L'arrêt du Tribunal administratif fédéral est définitif et ne peut pas être attaqué devant le Tribunal fédéral. (arrêt A-929/2024 du 23 janvier 2025)