Trump menace de droits de douane «jusqu’à la vente du Groenland» !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«La paix mondiale est en jeu» Trump menace de droits de douane «jusqu’à la vente du Groenland» !

ATS

17.1.2026 - 18:33

Donald Trump a accusé samedi huit pays alliés européens dont la France et l'Allemagne de jouer à un «jeu très dangereux» au Groenland, territoire qu'il souhaite acquérir, après que ces derniers y ont envoyé du personnel militaire. Il les a menacés de droits de douane.

Keystone-SDA

17.01.2026, 18:33

17.01.2026, 19:07

Si cette menace à l'encontre de ces alliés de l'Otan se concrétisait, elle créerait une situation de tension tout à fait inédite pour l'Alliance atlantique, le pays en étant le pilier ayant recours à des sanctions pour s'emparer d'un territoire rattaché à l'un de ses partenaires, Etat souverain et démocratique.

Diplomatie. «Pas touche au Groenland»: milliers de manifestants à Copenhague

Diplomatie«Pas touche au Groenland»: milliers de manifestants à Copenhague

Dans un long message, le président américain a laissé éclater sa colère contre le Danemark et d'autres alliés européens des Etats-Unis ayant déployé ces derniers jours des troupes dans cet immense territoire de l'Arctique.

«Un jeu très dangereux»

«Le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande se sont rendus au Groenland dans un but inconnu», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Et d'accuser: «ces pays, qui se livrent à ce jeu très dangereux, ont pris un risque inacceptable».

«Solidarité bipartisane». Une délégation américaine en visite au Danemark et au Groenland

«Solidarité bipartisane»Une délégation américaine en visite au Danemark et au Groenland

Cette escalade verbale s'accompagne d'une menace de nouveaux droits de douane pouvant aller jusqu'à 25% à l'encontre de ces huit nations afin que «cette situation potentiellement périlleuse prenne fin».

Ces droits de douane s'appliqueraient «jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour la vente complète et intégrale du Groenland», a affirmé Donald Trump.

«Il est temps pour le Danemark de le rendre»

Depuis son retour au pouvoir, il y a un an, le républicain évoque régulièrement la prise de contrôle de l'immense île arctique rattachée au Danemark, stratégique, mais peu peuplée. Il a assuré qu'il s'en emparerait «d'une manière ou d'une autre», pour contrer selon lui les avancées russes et chinoises en Arctique.

France, Allemagne, Suède, Norvège.... Groenland: plusieurs pays vont participer à une mission militaire

France, Allemagne, Suède, Norvège...Groenland: plusieurs pays vont participer à une mission militaire

«Après des siècles, il est temps pour le Danemark de le rendre - la paix mondiale est en jeu! La Chine et la Russie veulent le Groenland, et le Danemark ne peut rien y faire», a encore réaffirmé samedi le président américain.

Le même jour, des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi au Danemark et au Groenland pour dénoncer les ambitions territoriales du républicain.

Les plus lus

«Foncer à 110 km/h contre un mur, ça peut paraître fou» - Le secret de Marco Odermatt
Trump menace de droits de douane «jusqu’à la vente du Groenland» !
«Odermasterclass», chef-d’œuvre : le patron en démonstration !
Guy Parmelin: «la vie peut être imprévisible, incertaine et fragile»
Genève: une centaine de locataires expulsés
Sous les sifflets du Bernabeu, le Real se donne un peu d'air