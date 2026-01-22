  1. Clients Privés
WEF Groenland: Trump surprend tout le monde et sème le doute

ATS

22.1.2026 - 07:26

Après des semaines de déclarations agressives, le président américain Trump a subitement annoncé mercredi à Davos «le cadre d'un futur accord» sur le Groenland et levé ses menaces. Mais selon le chef de l'OTAN, le sujet de la souveraineté de l'île n'a pas été abordé.

Trump lève ses menaces et annonce un

Trump lève ses menaces et annonce un "cadre" d'accord

Après des semaines de déclarations plus agressives les unes que les autres, Donald Trump annonce subitement à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland et lève ses menaces douanières autant que militaires.

22.01.2026

Keystone-SDA

22.01.2026, 07:26

22.01.2026, 09:22

L'annonce de Donald Trump a été accueillie avec enthousiasme par la bourse américaine et avec un soulagement prudent au Danemark, mais avec méfiance sur l'île arctique, territoire autonome danois. «Il ment», a réagi Mickel Nielsen, un technicien de 47 ans, auprès de l'AFP. «Je ne crois à rien de ce qu'il dit et je pense que je ne suis pas le seul».

Le président américain Donald Trump, à gauche, quitte la scène avec le Norvégien Borge Brende, président et directeur général du Forum économique mondial, à droite, lors de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026.
Le président américain Donald Trump, à gauche, quitte la scène avec le Norvégien Borge Brende, président et directeur général du Forum économique mondial, à droite, lors de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026.
KEYSTONE

Le président américain a refusé de préciser si le compromis en discussion donnait aux Etats-Unis la possession du territoire autonome danois, comme il l'a exigé à de multiples reprises, afin, selon lui, d'en garantir la sécurité face à la Russie et à la Chine.

«Il ment». L'annonce de Trump accueillie avec scepticisme au Groenland

«Il ment»L'annonce de Trump accueillie avec scepticisme au Groenland

Donald «Trump dit qu'il met la guerre commerciale en pause, dit 'je ne vais pas attaquer le Groenland». Ce sont des messages positifs», a réagi le ministre danois des affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen, sans vouloir se prononcer sur le projet d'accord annoncé.

Encore «beaucoup de travail»

Le chef de l'OTAN Mark Rutte, avec qui Donald Trump dit avoir négocié le projet d'accord, a lui déclaré à l'AFP qu'il restait «beaucoup de travail» avant de le finaliser. Sans livrer aucun détail, le président américain a assuré à des journalistes qu'il n'était «pas question d'argent» dans les négociations.

«Cadre d'un futur accord». Rutte assure à Trump que les alliés seront aux côtés des USA

«Cadre d'un futur accord»Rutte assure à Trump que les alliés seront aux côtés des USA

Au cours d'une «réunion très productive que j'ai eue avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, nous avons conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, toute la région arctique», a écrit le dirigeant républicain sur son réseau social Truth Social, depuis la station de ski grisonne où il participe au Forum économique mondial (WEF).

«Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février», a ajouté Donald Trump dans son message. Cette menace, émise samedi en réaction à l'envoi de troupes européennes, visait la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande.

«Pour toujours»

Wall Street, dont Donald Trump suit toujours les mouvements avec grande attention, a salué cette désescalade commerciale. Le Dow Jones a progressé de 1,21% et l'indice Nasdaq a pris 1,18% mercredi, après avoir chuté la veille.

Le président américain, ancien promoteur immobilier, se vante régulièrement d'être un négociateur hors pair d'accords forcément avantageux mais parfois bien vagues. Ses déclarations à Davos n'ont pas fait exception à la règle.

Il a assuré à des journalistes que le projet d'accord donnait aux Etats-Unis «tout ce [qu'ils] voulaient» et «pour toujours». Interrogé pour savoir si cela impliquait une possession du Groenland, il a hésité puis esquivé: «Euh... c'est un accord de long terme. C'est l'accord de long terme par excellence».

Mark Rutte a cependant assuré à la TV Fox New que le sujet de la souveraineté du territoire autonome danois n'avait pas été abordé dans leurs discussions.

Le milliardaire de 79 ans avait déjà nettement calmé le jeu quelques heures auparavant en excluant pour la première fois d'utiliser «la force» pour mettre la main sur le Groenland. «Je n'utiliserai pas la force», a-t-il déclaré lors d'un discours.

«Rien sur nous, sans nous»

A Nuuk, les habitants ont surtout fait part à l'AFP d'un sentiment de défiance. «Le Groenland est le pays des Groenlandais. On ne peut pas en disposer comme cela, pour quoi que ce soit», a confié Anak, une aide-soignante de 64 ans.

«L'OTAN n'a en aucun cas le droit de négocier quoi que ce soit sans nous, le Groenland. Rien sur nous, sans nous», a protesté pour sa part la députée groenlandaise Aaja Chenmitz, l'une des deux élues représentant le Groenland au Parlement danois.

«Et que l'OTAN ait son mot à dire sur notre pays et nos minéraux, c'est complètement dingue», a-t-elle ajouté.

Selon le dernier sondage en date publié en janvier 2025, 85% des Groenlandais sont opposés à leur rattachement aux Etats-Unis. Seuls 6% y sont favorables.

"La Suisse est superbe grâce à nous !" : Donald Trump revient sur les droits de douane

À Davos, Donald Trump a affirmé avoir renoncé à taxer la Suisse à 70% pour ne pas la « détruire ». Ironisant sur l'ex-présidente Karin Keller-Sutter, il a rappelé qu'un accord fiscal avec Washington reste à finaliser après des mois de négociations.

21.01.2026

