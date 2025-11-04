  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gros-de-Vaud Oui au projet de développement régional agricole

ATS

4.11.2025 - 17:10

Le Grand Conseil vaudois a dit un oui enthousiaste mardi à la demande de crédit de 6,2 millions destinée au projet de développement régional agricole (PDRA) du Gros-de-Vaud. Ce dernier a pour objectif de créer de la valeur ajoutée autour de la filière céréales de la région, considérée comme le grenier du canton.

La rénovation complète du centre collecteur d'Echallens doit permettre le traitement rapide et le stockage d'environ 20'000 tonnes de graines par an (image prétexte).
La rénovation complète du centre collecteur d'Echallens doit permettre le traitement rapide et le stockage d'environ 20'000 tonnes de graines par an (image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 17:10

04.11.2025, 17:11

Initié en 2019, le PDRA Gros-de-Vaud regroupe sept projets partiels et une mesure collective pour un investissement global chiffré à près de 30 millions de francs. Le financement est réparti à hauteur de 6,2 millions de francs pour le canton, 6,2 millions pour la confédération et 16,6 millions pour les porteurs de projets.

Ses éléments-phares consistent notamment en la création à Echallens de L'Espace du Blé au Pain, doté de trois pôles, à savoir muséal, boulangerie et produits locaux. Un autre point fort est la rénovation complète du centre collecteur, toujours à Echallens, qui doit permettre le traitement rapide et le stockage d'environ 20'000 tonnes de graines par an, aussi bien des céréales, que des oléagineux et des légumineuses.

Large soutien

Les députés se sont montrés très favorables au PDRA. La socialiste Cendrine Cachemaille a salué un «projet porté par toute une région fière de son terroir». L'UDC Philippe Jobin a dit qu'il incarnait une «véritable ambition de pérennité et de vitalité du territoire face aux enjeux actuels», tandis que le PLR Jean-Luc Bezençon a souligné que «tous les boulangers de la région» étaient en sa faveur et y voyaient une «vitrine» pour leur métier ainsi qu'un «lieu de sensibilisation» pour les consommateurs en visite.

«Je me réjouis que nos enfants puissent mettre la main dans le pétrin et retrouver le goût du bon pain fait avec de la farine locale», a pour sa part conclu le président du PDRA, député UDC et ex-président du Grand Conseil, Jean-François Thuillard.

Les députés se sont montrés sensibles à ces arguments. Ils ont accepté le projet en vote final par 116 oui et une abstention.

Les plus lus

Cadavre retrouvé en Franche-Comté: la victime pourrait être suisse
Le successeur de Pia Sundhage est déjà connu !
Une nouvelle «Bataille des sexes» est programmée !
Le monde sur une trajectoire de réchauffement catastrophique
Forte augmentation du nombre de morts sur les routes suisses