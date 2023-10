L'UDC sort grande gagnante des élections fédérales dimanche. Elle a reconquis neuf sièges au Conseil national. Au Conseil des Etats, les rapports de force sont stables, non sans surprises, comme à Neuchâtel.

La gauche neuchâteloise occupera les deux sièges du canton au Conseil des Etats. Le PLR Philippe Bauer a été évincé par Baptiste Hurni et Céline Vara. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L'UDC comptera 62 membres au Conseil national, son troisième meilleur résultat. Le parti conservateur récupère neuf des douze sièges perdus en 2019. Il a apparemment réussi à mobiliser sur le thème de la migration et de l'asile.

Le Jura a notamment vécu un séisme politique. L'UDC a bouté le Centre hors de la Chambre du peuple. Le parti sort aussi gagnant à Fribourg. A Neuchâtel, l'UDC a également reconquis son siège avec Didier Calame.

A Genève, le MCG remporte deux sièges au Conseil national, après y avoir siégé de 2011 à 2019. Le visage de la future députation genevoise dépendra du résultat du second tour de l'élection au Conseil des Etats. L'ancien conseiller d'Etat Mauro Poggia, qui avait siégé de 2011 à 2013, et Roger Golay, qui lui avait succédé jusqu'en 2019, font leur retour sous la Coupole.

Les partis écolos perdants

Parmi les perdants du jour, les Vert-e-s passent de 28 à 23 sièges. Dans le canton de Vaud, Valentine Python n'a pas été réélue. A Genève, Isabelle Pasquier-Eichenberger a connu le même sort. Les écologistes ont encore perdu un siège à Zurich, à Berne et en Thurgovie. La gauche radicale, qui siégeait avec le groupe parlementaire des Vert-e-s, n'est plus représentée.

Le PVL perd lui six fauteuils, pour en totaliser dix. A Genève notamment, Michel Matter a raté la marche après un mandat seulement, tout comme François Pointet dans le canton de Vaud.

PS stable

Le PS n'a pas réussi à compenser les pertes vertes, mais il reste le deuxième parti de Suisse avec 41 mandats, soit un gain de deux sièges.

Le parti à la rose a conquis un sixième siège dans le canton de Vaud et devient ainsi le premier parti du canton devant le PLR et l'UDC qui envoient chacun quatre députés. Genève s'octroie un troisième mandat socialiste, mais aux dépens d'Ensemble à Gauche. Il a aussi conquis un siège dans le canton de Berne. Les socialistes ont cependant perdu trois fauteuils à Fribourg, Bâle-Ville et dans les Grisons.

Centre et PLR au coude à coude

Le Centre atteint la troisième place avec 29 sièges, trois de plus qu'en 2019. Il a notamment signé son retour en terres vaudoises et un beau score à Zurich.

Le PLR est désormais à la quatrième place avec 28 sièges, soit un de moins. Dans le canton de Vaud, deux sortants PLR élus en cours de législature, Alexandre Berthoud et Daniel Ruch, n'ont pas été réélus. Mais ce dernier siégera tout de même en cas d'élection de Pascal Broulis au Conseil des Etats.

De manière générale, le PLR est le seul parti en baisse constante depuis 2015. Et il pourrait finir derrière le Centre dans les deux Chambres au terme des seconds tours aux Etats.

Des surprises au Conseil des Etats

Au Conseil des Etats, 31 sénateurs ont déjà assuré leur élection. L'UDC pourrait améliorer légèrement sa députation. Les Vert-e-s ont perdu deux sièges. Pour le reste, la stabilité est de mise.

Avec quelques grosses surprises toutefois: à Neuchâtel, le sortant libéral-radical Philippe Bauer, membre de la commission d'enquête parlementaire (CEP) sur Credit Suisse, n'a pas été réélu. Le socialiste Baptiste Hurni siègera au côté de la Verte Céline Vara.

Sur Vaud, l'ancien conseiller d'Etat et conseiller national PS Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse, a franchi l'obstacle dès le premier tour et permet à la gauche de conserver au moins un siège. L'ancien ministre PLR Pascal Broulis devra lui passer par un second tour, où il affrontera le Vert Raphaël Mahaim.

Surprise aussi à Genève où Mauro Poggia (MCG) réalise un gros score et devance les sortants Lisa Mazzone (Vert-e-s) et Carlo Sommaruga (PS), presque à égalité. Céline Amaudruz (UDC) se place quatrième et a déjà annoncé se lancer dans un second tour au côté de Mauro Poggia.

Ballotages

A Fribourg, la centriste Isabelle Chassot, présidente de la CEP sur Credit Suisse, n'a pas atteint la majorité absolue non plus. Elle devance la sortante PLR Johanna Gapany et l'UDC Pierre-André Page.

Même scénario en Valais, même si le Centre est bien parti pour conserver son hégémonie. Beat Rieder et Marianne Maret terminent en tête. Dans le Jura, où c'est aussi le système proportionnel qui prévaut, les deux sortants Charles Juillard (Centre) et Mathilde Crevoisier Crelier (PS) sont réélus. Au Tessin, Marco Chiesa (UDC), le président du parti, n'a pas réussi non plus à passer la rampe dès le premier tour.

En Suisse alémanique, la stabilité est de mise: 23 sortants ont obtenu la majorité absolue, de même que trois nouveaux. Il y aura des seconds tours dans dix cantons. La lutte sera particulièrement suivie à Zurich et Soleure.

