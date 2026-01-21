Guy Parmelin a rencontré mercredi Donald Trump en marge du Forum économique mondial (WEF) à Davos. L'entretien s'est déroulé après le discours que le président américain a prononcé dans la station grisonne.

Guy Parmelin et Donald Trump se serrent la main au début de leur entretien à Davos. ATS

Keystone-SDA ATS

Les deux hommes se sont serré la main devant les journalistes. Le président de la Confédération était accompagné des ministres des affaires étrangères Ignazio Cassis et des finances Karin Keller-Sutter.

La Confédération cherche à conclure avec Washington un accord définitif sur les droits de douane américains.