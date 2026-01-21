  1. Clients Privés
Davos Guy Parmelin a rencontré Donald Trump

ATS

21.1.2026 - 17:54

Guy Parmelin a rencontré mercredi Donald Trump en marge du Forum économique mondial (WEF) à Davos. L'entretien s'est déroulé après le discours que le président américain a prononcé dans la station grisonne.

Guy Parmelin et Donald Trump se serrent la main au début de leur entretien à Davos.
Guy Parmelin et Donald Trump se serrent la main au début de leur entretien à Davos.
ATS

Keystone-SDA

21.01.2026, 17:54

21.01.2026, 17:55

«Une femme, m'a dit non, non,...». Trump: «La Suisse aurait certainement été détruite, je ne vais donc pas faire ça»

«Une femme, m'a dit non, non,...»Trump: «La Suisse aurait certainement été détruite, je ne vais donc pas faire ça»

Les deux hommes se sont serré la main devant les journalistes. Le président de la Confédération était accompagné des ministres des affaires étrangères Ignazio Cassis et des finances Karin Keller-Sutter.

La Confédération cherche à conclure avec Washington un accord définitif sur les droits de douane américains.

"La Suisse est superbe grâce à nous !" : Donald Trump revient sur les droits de douane

À Davos, Donald Trump a affirmé avoir renoncé à taxer la Suisse à 70% pour ne pas la « détruire ». Ironisant sur l'ex-présidente Karin Keller-Sutter, il a rappelé qu'un accord fiscal avec Washington reste à finaliser après des mois de négociations.

21.01.2026

