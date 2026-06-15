Guy Parmelin accueille Ursula von der Leyen et Antonio Costa

Guy Parmelin a accueilli lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Les deux dirigeants européens doivent participer au sommet du G7 à Evian.

Guy Parmelin (à dr.) dit avoir notammebt «abordé les prochaines étapes des relations entre la Suisse et l’UE» avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa. KEYSTONE

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Comme un symbole du soulagement européen après le non à l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», les deux dirigeants de l’UE ont remercié le président de la Confédération pour le beau temps à Genève. «C'était vraiment nuageux à Bruxelles, comme toujours», a dit Mme von der Leyen.

«Merci de prendre le temps», a répondu M. Parmelin, souhaitant aux deux dirigeants «de bonnes rencontres à Evian» pour le G7, avant d'entamer une bilatérale avec eux.

A cette occasion, «nous avons abordé les prochaines étapes des relations entre la Suisse et l’UE ainsi que les défis actuels en matière de politique commerciale et géopolitique des mesures de protection de l’acier de l’UE aux relations transatlantiques, jusqu’à la situation au Moyen-Orient et en Ukraine. Le dialogue reste la clé pour relever les défis communs», a écrit le Vaudois sur X.

Discussion cordiale avec Ursula von der Leyen et António Costa. Nous avons abordé les prochaines étapes des relations entre la Suisse et l’UE ainsi que les défis actuels en matière de politique commerciale et géopolitique, pic.twitter.com/mjNrYzxQY0 — Guy Parmelin (@ParmelinG) June 15, 2026

M. Costa a de son côté rappelé que «l'UE et la Suisse sont des partenaires proches aux liens étroits». «A un moment de turbulences économiques et politiques mondiales, notre dernier paquet d'accords modernise nos relations et contribuera à la stabilité, à la prospérité, ainsi qu'à la sécurité économique et juridique des citoyens et des entreprises des deux côtés, ajoute-t-il, également sur X.

La secrétaire d’Etat à l’économie Helene Budliger Artieda était présente. La présidente du gouvernement genevois Anne Hiltpold se trouvait elle aussi sur le tarmac.

Dimanche, la présidente de la Commission avait «pris note» du résultat de la votation sur l'iniative de l'UDC et souligné les liens importants entre Bruxelles et Berne.

En attendant les deux dirigeants européens, M. Parmelin a pu observer le sifflement d’un véhicule militaire sur le tarmac. «Il faut l’huiler. Rappelez-moi d’en parler à Martin Pfister», a-t-il plaisanté.