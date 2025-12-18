  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse Guy Parmelin célébré comme président en terres vaudoises

ATS

18.12.2025 - 14:31

Elu à la présidence de la Confédération le 10 décembre, le Vaudois Guy Parmelin est célébré jeudi dans son canton. Parti à 13h00 de Berne à bord d'un train spécial, il s'est d'abord arrêté à Fribourg avant de rejoindre les terres vaudoises.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a embarqué à bord d'un train spécial en début d'après-midi avec plusieurs personnalités, à l'image de Christelle Luisier Brodard, présidente du Conseil d'Etat vaudois.
Le président de la Confédération Guy Parmelin a embarqué à bord d'un train spécial en début d'après-midi avec plusieurs personnalités, à l'image de Christelle Luisier Brodard, présidente du Conseil d'Etat vaudois.
ATS

Keystone-SDA

18.12.2025, 14:31

18.12.2025, 14:38

Les autorités fribourgeoises ont accueilli le ministre de l'Economie sur le quai aux alentours de 14h00. Comme le veut la tradition, le train fera ensuite une halte dans la première station vaudoise, à Oron-le-Châtel.

Les célébrations ne s'arrêteront pas là, puisque Guy Parmelin est attendu en fin d'après-midi à l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Plus de 400 invités y sont attendus, dont l'actuelle présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, le président de l'UDC Marcel Dettling et la présidente du Conseil d'Etat vaudois Christelle Luisier Brodard.

Le budget des festivités se monte à 200'000 francs, assumés par le canton. Pour mémoire, Guy Parmelin a été élu la semaine dernière par l'Assemblée fédérale à 203 voix sur 210 bulletins valables. Un score historique.

Les plus lus

Un homme de 85 ans attire des escrocs dans un piège
«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri
Une voiture fonce dans la foule à Mannheim – Forcené interné à vie
Odermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !
Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !