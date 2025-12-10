  1. Clients Privés
203 voix ! Parmelin surpasse Delamuraz et Maurer avec un vote historique

ATS

10.12.2025 - 12:20

Guy Parmelin présidera la Confédération helvétique en 2026. L'Assemblée fédérale l'a élu mercredi par 203 voix sur 210 bulletins valables. Le conseiller fédéral UDC vaudois de 66 ans succède à la libérale-radicale saint-galloise Karin Keller-Sutter.

Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Guy Parmelin présidera la Confédération helvétique en 2026. L'Assemblée fédérale l'a élu mercredi par 203 voix sur 210 bulletins valables. Le conseiller fédéral UDC vaudois de 66 ans succède à la libérale-radicale saint-galloise Karin Keller-Sutter.

10.12.2025

Keystone-SDA

10.12.2025, 12:20

10.12.2025, 14:36

Sept bulletins ont porté le nom d'autres personnalités. En outre, treize bulletins étaient blancs et cinq nuls.

Le ministre de l'économie a obtenu un score historique. En termes de voix absolues, le record était détenu par Jean-Pascal Delamuraz et Ueli Maurer. Tous deux avaient obtenu 201 voix, respectivement en 1988 et en 2018.

Karin Keller-Sutter a été élue l'an dernier par 168 voix sur 203 bulletins valables. Micheline Calmy-Rey a réalisé la plus mauvaise élection en 2011 avec 106 voix.

Guy Parmelin (à droite) et Ignazio Cassis assureront respectivement la présidence et la vice-présidence de la Confédération en 2026.
Guy Parmelin (à droite) et Ignazio Cassis assureront respectivement la présidence et la vice-présidence de la Confédération en 2026.
ATS

Ignazio Cassis à la vice-présidence

Guy Parmelin sera secondé par Ignazio Cassis. Le Tessinois a été élu à la vice-présidence par 144 voix sur 190 bulletins valables. Albert Rösti a obtenu 22 voix et 24 bulletins portaient divers noms. Par ailleurs, 26 bulletins étaient blancs et 19 nuls. Le ministre des affaires étrangères prendra les rênes de la Confédération en 2027.

La deuxième. Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

La deuxièmeGuy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

