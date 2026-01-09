  1. Clients Privés
Cérémonie d’hommage Guy Parmelin et Mathias Reynard seront les seuls responsables politiques à prendre la parole

ATS

9.1.2026 - 12:40

Le président de la Confédération Guy Parmelin et celui du gouvernement valaisan Mathias Reynard prononceront des discours lors de la cérémonie d'hommage des victimes de Crans-Montana, dès 13h45 à Martigny. Aucune autre personnalité politique ne prendra la parole lors de cette cérémonie, selon le programme dévoilé par l'Etat du Valais.

La cérémonie se tient au Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM), préféré à Crans-Montana pour des raisons de sécurité et à cause de la neige (archives).
La cérémonie se tient au Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM), préféré à Crans-Montana pour des raisons de sécurité et à cause de la neige (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.01.2026, 12:40

Parmi les autres interventions, un message à la jeunesse sera délivré par trois jeunes qui étaient présents sur place la nuit du drame. La comédienne et metteuse en scène valaisanne Olivia Seigne lira aussi deux textes, tandis que la cérémonie sera officiellement ouverte par le journaliste Benoît Aymon. Plusieurs interludes musicaux sont programmés. La cérémonie se terminera vers 15h00 avec un défilé de roses blanches et un moment de partage.

Drame de Crans-Montana. Martigny, capitale mondiale du recueillement

Drame de Crans-MontanaMartigny, capitale mondiale du recueillement

La cérémonie réunit un millier d'invités, des personnes touchées par le drame et des officiels. Des représentants politiques de 32 Etats et de l'Union européenne ont fait le déplacement, dont les présidents français Emmanuel Macron et italien Sergio Mattarella. Une délégation du Conseil fédéral, emmenée par son président Guy Parmelin, ainsi que plusieurs gouvernements cantonaux sont présents.

La cérémonie se tient au Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM), préféré à Crans-Montana pour des raisons de sécurité et à cause de la neige. Elle est organisée par les autorités valaisannes et la Confédération, avec le soutien de la commune de Martigny et du CERM. La cérémonie sera diffusée en direct à la TV et des retransmissions publiques sont proposées à Crans-Montana et ailleurs en Suisse.

