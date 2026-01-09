  1. Clients Privés
Cérémonie d’hommage Guy Parmelin : le pays forme «une seule et même famille d'affligés»

ATS

9.1.2026 - 14:52

Les présidents de la Confédération Guy Parmelin et du gouvernement valaisan Mathias Reynard ont rendu hommage vendredi à Martigny aux jeunes et à leurs proches dont le destin a basculé «lors d'une nuit d'horreur», le jour de l'An à Crans-Montana. Ils ont aussi remercié les secouristes, soignants et autres pays qui ont aidé la Suisse face à ce drame.

Guy Parmelin a parlé d'un «jour d'anticipation» pour les autorités qui devront «impérieusement tirer tous les enseignements» de cette tragédie et garantir la sécurité dans les établissements publics.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.01.2026, 14:52

09.01.2026, 15:29

«La mémoire de cette épouvantable nuit éclaire les visages des 156 victimes, leurs jours heureux, leur insouciance», a dit Guy Parmelin lors de la cérémonie d'hommage à Martigny. Notre pays est «consterné» face à cette tragédie, a-t-il relevé. Et d'ajouter: la Suisse «s'incline devant la mémoire de celles et de ceux qui ne sont plus, elle est au chevet de celles et de ceux qui s’apprêtent à entamer un long chemin de reconstruction».

Drame à Crans-Montana. «Ce n'est pas un accident» - Giorgia Meloni réclame que les responsabilités soient établies

En ce jour de deuil national, la Suisse tout entière forme «une seule et même famille d'affligés», a continué le président de la Confédération. Il a évoqué «un jour de mémoire que nous devons aux disparus et aux blessés», mais aussi un «jour d'amour» pour les familles, proches et amis, ainsi que pour toutes les personnes qui ont pris part «au drame national de Crans-Montana».

«Tirer les enseignements»

Guy Parmelin a aussi parlé d'un «jour d'anticipation» pour les autorités qui devront «impérieusement tirer tous les enseignements» de cette tragédie et garantir la sécurité dans les établissements publics. Le Vaudois a aussi mentionné la justice qui, «sans retard ni complaisance», devra dévoiler «les manquements au grand jour et les sanctionner». C'est «une responsabilité morale en plus d'être un devoir d'Etat», a-t-il affirmé.

Seconde personnalité politique à prendre la parole à Martigny, le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard, a aussi évoqué «ce moment de fête et d'amitié qui s'est transformé en cauchemar». Des sanglots dans la voix, il s'est adressé aux proches des victimes, affirmant qu'il n'y avait pas eu «un seul instant» sans que ces personnes soient «dans nos pensées».

Il a ajouté que «des jeunes ont perdu la vie, sans que rien dans tout cela ne soit de leur faute». Et de continuer: «Alors nous, comme adultes, nous comme responsables politiques, la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de présenter des excuses au nom de toute la communauté», a-t-il dit.

Deuil national. La Suisse se recueille - Suivez la journée d’hommage aux victimes en direct

Mathias Reynard a aussi remercié, en allemand, anglais et italien, les pays qui ont «tendu la main» pour aider la Suisse à faire face à ce drame. Il a particulièrement remercié les présidents français Emmanuel Macron et italien Sergio Mattarella, présents à Martigny, dont les pays ont aussi été «durement touchés» par la tragédie.

Le Saviésan a, lui aussi, évoqué l'enquête en cours, relevant que la justice devait être «rendue avec rigueur et indépendance». Selon lui, «établir la vérité est un devoir envers les victimes, envers les familles, envers la société tout entière».

Mathias Reynard a conclu en citant Albert Camus qui, «au milieu de l'hiver», disait avoir trouvé «un invincible été». Il a dit souhaiter que chaque personne touchée par le drame puisse trouver cette «force intérieure et silencieuse».

Vidéo sur la journée d’hommage aux victimes

"A Crans-Montana, la vie ne sera plus pareille"

Réactions des passants à Crans-Montana, le jour du deuil national en hommage aux victimes de l'incendie du bar "Le Constellation".

09.01.2026

