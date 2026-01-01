Le président de la Confédération Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An prévu jeudi midi. Il exprime ainsi son respect pour la souffrance et le deuil des familles des victimes de la grave explosion de Crans-Montana.

Le discours de Nouvel An du président ou de la présidente de la Confédération est une tradition. Il est toujours diffusé par les chaînes de la SSR (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette information ressort d'un courriel du Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) publié jeudi matin. Le discours de Nouvel An du président ou de la présidente de la Confédération est une tradition. Il est toujours diffusé par les chaînes de la SSR.

Le nombre exact de victimes de l'explosion dans un bar de la station valaisanne de Crans-Montana n'est pour l'heure pas connu. La police évoque plusieurs morts et blessés.