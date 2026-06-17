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Aéroport de Genève Guy Parmelin salue le bon déroulement du G7 du point de vue suisse

ATS

17.6.2026 - 10:19

«Du point de vue suisse, l'aspect organisationnel du G7 s'est très bien passé», a indiqué mercredi le président de la Confération Guy Parmelin devant les médias à Berne. Il s'est réjoui du déroulement des réceptions des différentes délégations à l'aéroport de Genève.

Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est réjoui du bon déroulement au niveaux logistiques et sécuritaires du G7 à l'aéroport de Genève.
Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est réjoui du bon déroulement au niveaux logistiques et sécuritaires du G7 à l'aéroport de Genève.
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 10:19

17.06.2026, 11:40

Guy Parmelin a notamment eu l'occasion de visiter les différents lieux sécuritaires de l'aéroport de Genève et les infrastructures de Skyguide. «La logistique est un défi puisque en fonction de l'arrivée des avions, parfois, il fallait modifier les lieux et l'endroit sur l'aéroport de réception».

Et d'ajouter que «tous ces aspects ont bien fonctionné. Il reste encore le départ, mais les responsables sur place m'ont dit que les délégations pour le départ, c'est beaucoup plus facile que pour l'arrivée».

Coup de chaud pour Parmelin. Guéguerre d'avions entre l'Inde et la Corée du Sud à Genève

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De «courtes» bilatérales

Le président de la Confédération a eu l'occasion de s'entretenir en bilatérales avec notamment le représentant américain au commerce Jamieson Greer et Scott Bessent, secrétaire au Trésor des Etats-Unis. Nous avons pu faire le point sur plusieurs objets importants. Nous avons quelques signaux plutôt positifs, toutefois, il faut rester très prudent", a-t-il indiqué

Les discussions en bilatérales sont des «opportunités uniques de pouvoir faire le point sur quelques dossiers importants pour notre pays et d'attirer l'attention des pays sur la nécessité de résoudre ou de faire avancer certains projets», a encore dit le président de la Confédération.

Mardi soir, Guy Parmelin a parlé à Evian (F) avec le premier ministre britannique Keir Starmer des négociations pour un accord de libre-échange global avec Londres. «Des points sont encore ouverts, nous allons de l'avant. L'objectif est de donner la dernière impulsion, pour, si possible, d'ici la fin de l'année, terminer cet accord».

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