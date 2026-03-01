  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Empêcher toute déstabilisation supplémentaire» Guy Parmelin se dit préoccupé par l'escalade au Proche-Orient

ATS

1.3.2026 - 21:33

Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est dit «profondément préoccupé» par l'escalade au Proche-Orient sur la plateforme X. Dimanche soir, le Conseil fédéral s'est entretenu avec le président des Émirats arabes unis et le prince héritier du Koweït.

Dimanche, Guy Parmelin a également réitéré la demande officielle de la Suisse aux parties au conflit de respecter le droit international (archives).
Dimanche, Guy Parmelin a également réitéré la demande officielle de la Suisse aux parties au conflit de respecter le droit international (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.03.2026, 21:33

01.03.2026, 21:43

Avec le président et le prince héritier, il a discuté «de l'évolution rapide de la situation et de la nécessité d'empêcher toute déstabilisation supplémentaire de la région», a écrit Guy Parmelin sur X.

Il s'est dit «profondément préoccupé» par l'escalade dans une région où il avait été «si chaleureusement accueilli» le mois dernier. Début février, M. Parmelin avait célébré au Koweït, en compagnie du Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de cet État situé dans le golfe Persique, le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dimanche, Guy Parmelin a également réitéré la demande officielle de la Suisse aux parties au conflit de respecter le droit international, comme il l'a écrit sur X. Toutes les parties doivent «protéger les civils et les infrastructures civiles, désamorcer immédiatement le conflit et revenir à la diplomatie».

Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier, prévient Netanyahu

Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier, prévient Netanyahu

Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au deuxième jour de l'offensive israélo-américaine lancée contre la République islamique.

01.03.2026

Les plus lus

Frappes américaines : le quartier général des Gardiens de la Révolution détruit
Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos
Une figure du Cirque blanc tire sa révérence !
«On parlait de Dubaï un peu comme de la Suisse alors forcément, ça casse l'image»
L'Iran dit avoir touché le porte-avion américain USS Abraham Lincoln
«La France, protège-nous!» : les influenceurs de Dubaï sidérés par les frappes iraniennes