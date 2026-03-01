Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est dit «profondément préoccupé» par l'escalade au Proche-Orient sur la plateforme X. Dimanche soir, le Conseil fédéral s'est entretenu avec le président des Émirats arabes unis et le prince héritier du Koweït.

Dimanche, Guy Parmelin a également réitéré la demande officielle de la Suisse aux parties au conflit de respecter le droit international (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec le président et le prince héritier, il a discuté «de l'évolution rapide de la situation et de la nécessité d'empêcher toute déstabilisation supplémentaire de la région», a écrit Guy Parmelin sur X.

Il s'est dit «profondément préoccupé» par l'escalade dans une région où il avait été «si chaleureusement accueilli» le mois dernier. Début février, M. Parmelin avait célébré au Koweït, en compagnie du Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de cet État situé dans le golfe Persique, le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dimanche, Guy Parmelin a également réitéré la demande officielle de la Suisse aux parties au conflit de respecter le droit international, comme il l'a écrit sur X. Toutes les parties doivent «protéger les civils et les infrastructures civiles, désamorcer immédiatement le conflit et revenir à la diplomatie».