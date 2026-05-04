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Arménie Guy Parmelin se rend au sommet européen 

ATS

4.5.2026 - 08:40

Le président de la Confédération Guy Parmelin souhaite aborder des «problèmes» lors d'entretiens bilatéraux en marge du sommet européen à Erevan. Il participera lundi à la huitième réunion de la Communauté politique européenne en Arménie.

Le président de la Confédération Guy Parmelin à son arrivée à la réunion de la Communauté politique européenne (CPE) à Erevan, la capitale arménienne.
Le président de la Confédération Guy Parmelin à son arrivée à la réunion de la Communauté politique européenne (CPE) à Erevan, la capitale arménienne.
ATS

Keystone-SDA

04.05.2026, 08:40

04.05.2026, 09:02

«Cette rencontre permettra des entretiens bilatéraux au cours desquels des messages pourront être transmis et des problèmes abordés», a déclaré M. Parmelin à son arrivée sur les lieux. D'autres personnalités ont également manifesté leur souhait d'aborder certains sujets.

Une rencontre avec la première ministre italienne Giorgia Meloni est notamment prévue. Les relations entre la Suisse et l’Italie sont tendues depuis l’incendie catastrophique de Crans-Montana (VS).

La veille déjà, M. Parmelin s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a-t-il écrit dans un message X. Les deux hommes étaient invités à un dîner destiné aux chefs d'État et de gouvernement.

La Communauté politique européenne (CPE) se réunit deux fois par an. Elle regroupe 47 États européens.

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