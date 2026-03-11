  1. Clients Privés
Tragédie à Chiètres Guy Parmelin : «Une fois encore, nous traversons des moments extrêmement tristes»

ATS

11.3.2026 - 17:38

Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est déplacé mercredi à Chiètres sur les lieux de l'incendie d'un car postal survenu la veille et qui a fait six morts et cinq blessé. «Une fois encore, nous traversons des moments extrêmement tristes», a-t-il déploré.

Le président de la Confédération Guy Parmelin, à droite avec le président du Conseil d'Etat fribourgeois Philippe Demierre, a déposé des fleurs sur les lieux du drame à Chiètres (FR).
Le président de la Confédération Guy Parmelin, à droite avec le président du Conseil d'Etat fribourgeois Philippe Demierre, a déposé des fleurs sur les lieux du drame à Chiètres (FR).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 17:38

11.03.2026, 18:03

Sobre et brève, la cérémonie s'est tenue juste avant 17h00 à la rue de Morat, là où 24 heures plus tôt la tragédie s'est déroulée, devant une pharmacie, en face de la Poste. Elle a réuni toutes les forces d'intervention et de secours impliquées dans les opérations de la veille. Les autorités les ont félicitées silencieusement.

Accompagnée de son épouse, Guy Parmelin a déposé des fleurs à proximité de la tente dressé à cet effet, devant 300 personnes environ. Il a ensuite prononcé quelques mots, en allemand, puis en français, le district du Lac où se situe Chiètres étant bilingue, en adressant d'abord ses condoléances et sa sympathie.

«Il était déjà dans le bus». Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»

«Il était déjà dans le bus»Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»

Solidarité et humanité

Le président de la Confération a ensuite souhaité du courage aux blessés et un «prompt rétablissement». «J'ai appris le drame hier soir (ndlr: mardi soir)». Il a remercié les secouristes, à qui il a serré la main, puis insisté sur le fait que «c'est dans ces moments que les mots solidarité et humanité prennent tout leur sens».

Guy Parmelin était entouré notamment du président du Conseil d'Etat fribourgeois Philippe Demierre, accompagné par plusieurs de ses collègues du gouvernement. Toujours à Chiètres devait se tenir à 19h00 une cérémonie oecuménique de prière et de recueillement à l'église réformée de la commune de 5500 habitants.

