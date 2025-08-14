  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

De plus en plus de demandes Les hôpitaux exigent une reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers

ATS

14.8.2025 - 12:11

Les médecins étrangers qui souhaitent travailler dans un hôpital suisse doivent attendre plusieurs mois avant que leurs diplômes soient reconnus. Cette situation s'explique par l'augmentation du nombre de demandes et par des absences au sein du service compétent.

En Suisse, les médecins étrangers doivent attendre des mois pour la reconnaissance de leurs diplômes en raison d’un manque de personnel. L’association des hôpitaux H+ parle d’une situation inacceptable (image symbolique).
En Suisse, les médecins étrangers doivent attendre des mois pour la reconnaissance de leurs diplômes en raison d’un manque de personnel. L’association des hôpitaux H+ parle d’une situation inacceptable (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 12:11

14.08.2025, 12:14

Cette situation est intenable, a écrit jeudi l'association des hôpitaux H+ dans un communiqué. Si les hôpitaux ne peuvent pas remplacer à temps les spécialistes qui partent à la retraite, cela compromet la sécurité des soins.

Une augmentation du nombre de demandes et des absences du personnel ont entraîné ce retard, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique à Keystone-ATS. En raison de mesures d'économie, il n'a pas été possible d'embaucher du personnel.

Dans la mesure des possibilités financières, les ressources en personnel seront augmentées, les processus simplifiés et la numérisation poursuivie: «d'ici la fin de l'année, le retard devrait être rattrapé et les délais de traitement ramenés à moins de trois mois.»

Les plus lus

Les Européens usent de stratagèmes psychologiques face à un Trump instable et dissipé
F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»
Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles
Amélie Nothomb explique pourquoi elle n'a jamais voulu fonder une famille