Un transformateur électrique défectueux est à l'origine de l'incendie qui a endommagé une vingtaine de chambres dans les combles d'un hôtel lucernois, dimanche soir. Les enquêteurs le révèlent mardi.

Le feu avait pris dimanche dans les combles du Continental Park, un hôtel situé à proximité de la gare de Lucerne.

Incendie Hôtel sinistré à Lucerne : transformateur à l'origine du feu

Le feu a pris dimanche vers 19h40 dans les combles du Continental Park, un hôtel situé à proximité de la gare de Lucerne, en raison d'un défaut électrotechnique d'un transformateur, indique la police cantonale. Les pompiers mobilisés en grand nombre ont réussi à le maîtriser à l'issue d'une grosse opération qui a duré plusieurs heures.

Ils ont pu empêcher que les flammes ne se propagent aux immeubles voisins. Un homme du feu a été légèrement blessé.

Une soixantaine de clients, de membres du personnel de l'hôtel et d'occupants d'immeubles voisins avaient été évacués. Aucun d'entre eux n'a été blessé.

Le montant des dégâts n'est pas encore connu. Trois véhicules garés devant le bâtiment ont été endommagés par des gravats de l'immeuble. Au total, 19 chambres d'hôtel ont été touchées.