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Manif anti-G7 Haches, matraques, pétards… Un véritable arsenal saisi par la police genevoise

ATS

14.6.2026 - 18:40

La police genevoise a indiqué avoir procédé à la saisie de «nombreux objets dangereux, susceptibles d’être utilisés comme des armes» aux abords du parcours de la manifestation anti-G7 ainsi que dans le secteur du parc de Mon Repos. Le cortège, sous haute sécurité, a quitté ce dernier peu avant 15h15.

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Keystone-SDA, Rédaction blue News

14.06.2026, 18:40

14.06.2026, 18:48

Les forces de l'ordre ont confisqué des haches, des couteaux, des bonbonnes de gaz, des matraques télescopiques, des boules de pétanque, des pétards et des engins pyrotechniques. Des équipements de camouflage et de dissimulation, à savoir des masques de protection, des cagoules, des vêtements de rechange et des bâches renforcées, ont également été saisis.

Parmi les engins pyrotechniques découverts, certains sont considérés comme «particulièrement dangereux avec une combustion à très haute température (1'500 à 2’500°C) et des risques de brûlures importantes».

Selon la police, ces éléments présentent «un risque pour la sécurité des personnes et le bon déroulement de l’événement».

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